24 AĞUSTOS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Fıstığın başkenti olan Gaziantep’te bu sene yetişen ben fıstık (olgunlaşmış antep fıstığı) cep yakıyor. Ben fıstığın kilosu ise 35 ile 40 TL arasında değişiyor. Bir sene var bir sene yok yılı olan fıstık, bu sene yok yılını yaşıyor.
Yok yılı dolayısıyla çok az ürün piyasaya sürüldü, bu durum fiyatlara da yansıdı. Geçen sene 17 TL’den satılan fıstığın kilosu bu sene yok yılı dolayısıyla 35-40 TL arasında değişiyor. Fıstık satıcıları pahalılığın ürünün azlığından kaynaklandığını ifade etti.
Fıstık esnafı Mehmet Deniz fıstığın yok yılı olduğunu belirterek, “Bu sene fıstığın yok yılıdır. Hem satıcı hem de alıcı bu konuda sıkıntım yaşıyor. Geçen sene fiyatlar 17 ile 22 TL arasında iken, bu sene fiyatlar 35-40 TL arasında gidiyor. Fiyatlarda düşme olmaz nedeni de fıstığın olmamasıdır. Fiyatlardan dolayı alım gücü düştü. Vatandaş 2 kilo yerine yarım kilo veya bir kilo alıyor” diye konuştu.
Hasat için Antep fıstıklarının tam olgunlaşmasını bekleyen çiftçiler önceki yıllarda çok deĞerli olan fıstık hasadı için bahçelerde nöbet tutmuştu.
Antep fıstığı için 2 yıl emek harcadıklarını belirten çiftçiler, hasat zamanı emeklerinin karşılığını aldıklarını belirterek, "Bahçelerimizde nöbet tutmazsak harcadığımız emeğimizin, döktüğümüz alın terimizin karşılığı olan ürünümüz çalınabilir" demişti.
Genellikle geceleri yol kenarlarındaki bahçelerden hırsızlık yapıldığını anlatan çiftçiler, " ürünümüzü ve kendimizi hırsızlardan korumak için Antep fıstıklarının olgunlaştığı 20-30 gün, geceleri bahçelerimizde nöbet tutuyoruz" ifadelerini kullanmıştı.
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