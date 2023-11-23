YÖK'ün "Araştırma Üniversiteleri Performans Sıralaması" açıklandı

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YÖK'ün, 23 araştırma üniversitesinin "araştırma kapasitesi", "araştırma kalitesi" ve "etkileşim ve işbirliği" alanlarında 32 göstergeyle belirlenen "Araştırma Üniversiteleri Performans Sıralaması", Araştırma Üniversiteleri Yıllık Değerlendirme Toplantısı'nda açıklandı.

Buna göre, 23 araştırma üniversitesi arasında ODTÜ birinci, Koç Üniversitesi ikinci ve Sabancı Üniversitesi üçüncü sırada yer alırken bu üniversiteleri İTÜ, Bilkent ve Boğaziçi takip etti.

Araştırma Üniversiteleri Destek Programı (ADEP) kapsamında, devlet araştırma üniversitelerine aktarılan destekler, YÖK tarafından belli kriterler çerçevesinde değerlendirilen performanslara göre yapılıyor.

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YÖK, araştırma üniversitelerini performanslarına göre A1, A2 ve A3 olmak üzere 3 performans grubuna ayırıyor. Araştırma üniversitelerine sağlanması planlanan tüm destekler, yer aldıkları performans grubuna göre farklılaşıyor.

2023'TE 351 PROJEYE 250 MİLYON LİRA DESTEK SAĞLANDI

ADEP kapsamında, üniversitelerin eşleştirildikleri alanlarda çıktıkları 2022 çağrılarına gelen 351 başvuru için 2023'te 20 devlet araştırma üniversitesine Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından 250 milyon lira bütçe aktarımı yapıldı.

Söz konusu bütçe yıllık performans sıralamasına göre araştırma üniversitelerine dağıtıldı.

Bu bütçenin 173,3 milyon lirası fen ve mühendislik alanlarındaki 233 projeye, 108,2 milyon lirası sağlık bilimleri alanındaki 94 projeye, 8,5 milyon lirası ise sosyal bilimler alanındaki 24 projeye verildi.

DESTEK MİKTARI 2024 YILINDA 400 MİLYON LİRAYA YÜKSELTİLDİ

ADEP kapsamında, 2024 yılında 20 devlet araştırma üniversitesine Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından aktarılacak bütçe, 400 milyon liraya yükseltildi.

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2024 yılında en yüksek bütçe aktarımı yapılacak 3 üniversite ODTÜ, İTÜ ve Boğaziçi oldu.

Devlet araştırma üniversitelerine aktarılacak bütçeler şöyle sıralandı:

Orta Doğu Teknik Üniversitesi.......34,9 milyon lira

İstanbul Teknik Üniversitesi...........31,4 milyon lira

Boğaziçi Üniversitesi.....................26,2 milyon lira

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü...25,1 milyon lira

Yıldız Teknik Üniversitesi...............24 milyon lira

İstanbul Üniversitesi......................22,8 milyon lira

Hacettepe Üniversitesi..................21,5 milyon lira

Erciyes Üniversitesi........................21 milyon lira

Gebze Teknik Üniversitesi..............20,6 milyon lira

Ankara Üniversitesi........................20,4 milyon lira

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa..18,6 milyon lira

Ege Üniversitesi.............................17,7 milyon lira

Gazi Üniversitesi............................17 milyon lira

Atatürk Üniversitesi........................16,5 milyon lira

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Fırat Üniversitesi............................16,3 milyon lira

Marmara Üniversitesi.....................14,6 milyon lira

Çukurova Üniversitesi....................13,9 milyon lira

Dokuz Eylül Üniversitesi.................13,4 milyon lira

Karadeniz Teknik Üniversitesi........12,2 milyon lira

Bursa Uludağ Üniversitesi.............11,9 milyon lira