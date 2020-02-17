Şehri, "hayalet kasaba" olarak betimleyen genç kadın, "Büyük bir alışveriş merkezinin tam karşısında yaşıyorum. Bu alışveriş merkezi her zaman insanlarla doluydu. Alışveriş merkezinin otoparkına girecek cadde bile her zaman meşguldü. Artık hiç araba yok, dışarıda hiçkimse yok" diye konuştu.