YÖK Başkanı Özvar: Tarımda dijital teknolojilere dayalı programlar hedefimiz

YÖK'ten yapılan açıklamaya göre; Kurul ile Tarım ve Orman Bakanlığı iş birliğiyle tarım sektörünün geleceğinin bilim ve teknolojiyle şekillendirilmesi amacıyla 'Tarım Teknolojileri Çalıştayı' düzenlendi. Erol Özvar başkanlığında YÖK'te gerçekleştirilen çalıştaya daha önce yapay zeka ve dijital temelli programların açılması ile sağlıkta dijitalleşme çalıştayında olduğu gibi sektör temsilcileriyle bir araya gelinerek, görüşleri alındı.

'TARIMSAL ÜRETİM CİDDİ SINAMALARLA KARŞI KARŞIYA'

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Özvar, çalıştayın açılış konuşmasında, tarım sektöründe dijital dönüşüm sürecini destekleyecek eğitim modellerinin oluşturulmasını ve istihdam dostu programların yaygınlaştırılmasını amaçladıklarını belirterek, "Stratejik bir mesele olan tarımsal üretimin geleceğini belirleyecek en önemli faktörlerden biri, dijital teknolojilerin yaygınlaştırılması ve yenilikçi uygulamaların benimsenmesidir" dedi. Özvar, dijital dönüşümün tarımsal üretimin daha verimli, çevre dostu ve ekonomik olarak sürdürülebilir hale gelmesini sağlamak bakımından bir zorunluluk haline geldiğini ifade ederek, "Yükseköğretim Kurulu olarak, tarım alanında dijital teknolojilere dayalı eğitim programlarının geliştirilmesini, tarımsal üretimde veri temelli karar alma süreçlerinin benimsenmesini ve üniversite-sektör iş birliklerinin güçlendirilmesini önceliklerimiz arasında görmekteyiz" diye konuştu.

'ÜNİVERSİTELER, TARIMLA İLİŞKİLİ ALANLARDA TEŞVİK EDİLİYOR'

20'nci yüzyıldan itibaren Tarım 3.0'la birlikte tarımsal üretimde bilgisayar programlarının ve robot teknolojilerinin kullanıldığını aktaran Özvar, "Günümüzde artık Tarım 4.0'dan bahsediyoruz. Bu, tarımda akıllı sistemlerin ve akıllı cihazların yoğun bir şekilde kullanılacağı yeni bir dönemdir. Bizler açısından bu yeni dönemi ve geçiş sürecini ıskalamamak hayati önemdedir. Tarımsal üretimi bölgesel kalkınma stratejileriyle daha uyumlu hale getirmek amacıyla Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması Programı çerçevesinde üniversitelerin tarımla ilişkili belirli alanlarda ihtisaslaşmasını teşvik ediyoruz" dedi.

'İSTİHDAM ODAKLI EĞİTİM POLİTİKALARI DESTEKLENMELİ'

Tarım eğitiminin dijital yetkinlikleri artıran, veri temelli karar alma becerilerini güçlendiren ve teknolojiyi etkin kullanabilen insan kaynağı yetiştirmeye odaklanan bir yapıya kavuşturulmasının önemine işaret eden Özvar, "Tarımda dijital teknolojilere dayalı lisans ve ön lisans programlarının oluşturulmasını, mevcut programların revize edilmesini ve sektörle iş birliklerinin derinleştirilmesini teşvik ederek, ülkemizin tarımsal üretim kapasitesini ve küresel rekabet gücünü artırmayı hedeflemekteyiz" diye konuştu. Özvar ayrıca tarım sektörünün dijital dönüşüm sürecine uyum sağlamasının, istihdam odaklı eğitim politikalarıyla desteklenmesi ve sektördeki beceri açığının kapatılmasının, 2025-2028 Ulusal İstihdam Stratejisi kapsamında belirlenen temel öncelikler arasında yer aldığını vurguladı.

Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.