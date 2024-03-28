Yoğurt tüketmek gerçekten diyabet riskinizi azaltabilir mi?

SAĞLIKLI YOĞURT SEÇİMİ YAPMAK

Kan şekeriniz için akıllıca bir seçim yapmak istiyorsanız raftaki herhangi bir yoğurdu almamak doğru olur.

Palinski-Wade, "Kan şekeri ve şeker hastalığına fayda sağlamak söz konusu olduğunda, canlı aktif kültürler (probiyotikler) içeren şekersiz yoğurt en büyük faydaları sağlayabilir" diye önerdi. Kan şekerini dengelemek ve iştahı düzenlemek için yüksek proteinli yoğurt tüketimine dikkat çekti.