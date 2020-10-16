Ramazan ayında ve özel günlerde yapabileceğiniz yapımı çok pratik ve hafif olan bir tatlı. Yoğurt tatlısının tarifini, aşağıda püf noktalarıyla beraber veriyorum. Sevdiklerinize gönül rahatlığıyla yoğurt tatlısını ikram edebilirsiniz.
Yoğurt Tatlısı İçin Gereken Malzemeler:
3 adet yumurta
1 su bardağı şeker
1 su bardağı yoğurt
1 çay bardağı sıvıyağ
Yarım limon suyu ve rendesi
2 paket kabartma tozu
1 paket vanilya
2 su bardağı un
Şerbeti İçin;
3 su bardağı su
3 su bardağı şeker
Yarım limon
Yoğurt Tatlısı Yapılışı:
Geniş bir karıştırma kabını içerisine, yumurta ve şekeri alın.
Mikserle iyice çırpın.
Diğer malzemeleri de ekleyerek karıştırın.
Elde ettiğiniz karışımı, yağlanmış dikdörtgen borcama dökün.
Fırınınızı 170 dereceye ayarlayarak önceden ısıtın.
Üzerleri kızarana kadar pişirin.
Tatlı pişerken, bizde şerbetini yapalım.
Orta boy bir tencereye, belirli ölçülerde olan su ve şekeri alarak kaynatın.
Kaynadıktan sonra, bir miktar limon sıkın.
20 dakika daha kaynattıktan sonra, ocağın altını kapatın.
Soğumasını bekleyin.
Fırında pişen tatlınızı alın.
İlk sıcaklığı geçene kadar bekleyin.
Şerbeti de yavaş yavaş, her yerine eşit olacak şekilde dökün.
Şerbeti dökülen tatlınızı servis etmeden önce, bir süre buzdolabında bekletin.
Üzerine de Hindistan cevizi, nar ve limon ile süsleyebilirsiniz.
Afiyet olsun…
Püf Noktası:
Tatlının yapımı için gereken tüm malzemelerin oda sıcaklığında olması önemli.
Şerbet ve tatlınız ılık olmalı.
Tatlının, şerbeti daha iyi çekmesi için ılık olması önemlidir.
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