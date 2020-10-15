Yüksek kalsiyum kaynağı olan yoğurt; sağlığa faydalı olduğu kadar cilde de büyük faydalar sağlamaktadır. Maske olarak uygulandığında cildi derinlemesine nemlendirir, kırışık oluşumunu önler ve cilde parlaklık verir.

Yoğurt Maske Tarifleri

1 yemek kaşığı yoğurt içerisine 10 damla limon suyu ekleyin ve karıştırın. Ardından cildinize sürün. Cildinizin hassasiyetine göre maksimum15 dakika bekletin. Ilık su ile durulayın. Yaşlanmayı geciktiren bu maske cilt lekelerine de fayda sağlamaktadır. Haftada 1 kere uygulayabilirsiniz.

1 çay kaşığı bal, yarım muz ve 1 yemek kaşığı iyice ezerek karıştırın. Cildinize uygulayın. Yaklaşık 30 dakika bekleyin ve soğuk su ile durulayın. Ciltteki kırışık ve sarkmalara iyi gelmektedir. Haftada 1 kere uygulayabilirsiniz.

2 yemek kaşığı zeytinyağı ve yoğurdu karıştırın. Cildinizde koyu halka bulunan kısımlara masaj yaparak yedirin. Yaklaşık 15 dakika bekleyin ve soğuk su ile durulayın. Ciltteki koyu halkaların oluşumunu azaltarak kırışıklıkları önlemektedir. Haftada 1 kere uygulayabilirsiniz.

Yarım salatalığı öğütün ve üzerine 1 yemek kaşığı yoğurt ekleyerek karıştırın. Dairesel hareketler ile cildinize uygulayın. 20 dakika bekleyin ve soğuk su ile durulayın. Cildinizdeki ölü hücrelerin temizlenmesini ve cildinizin nefes almasını sağlayacaktır. Haftada 1 kere uygulayabilirsiniz.

Yarım çay kaşığı papatya yağı ve 1 yemek kaşığı yoğurdu karıştırın. Cildinize uygulayın ve 10 dakika bekleyin. Ilık su ile durulayın. Cildiniz pürüzsüz ve yumuşak bir görünüme kavuşacaktır. Haftada 1 kere uygulayabilirsiniz.