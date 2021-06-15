Yoğun yağış metruk evi çökertti

AA

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde tek katlı metruk müstakil evin bir bölümü çöktü.

İlçeye bağlı Osmaniye Mahallesi, Derviş Hasan Sokak mevkiinde bulunan Neşe Şen'e ait metruk müstakil evin altındaki toprak yoğun yağış sebebiyle kaydı. Kaymanın etkisiyle evin bir kısmı çöktü.

Gürültü üzerine vatandaşlar durumu polis ve 112 acil servis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler tarafından yapılan incelemede, evin boş olduğu belirlendi.