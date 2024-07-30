Yoğun geçen günlerin kurtarıcısı olacak: Yaz aylarında severek tüketebileceğiniz protein dolu yumurtalı makarna salatası tarifi

Yoğun geçen günlerin sonunda hızlıca bir yemek hazırlamak istiyorsanız böyle günlerin kurtarıcısı olan protein dolu yumurtalı makarna salatası tam size göre olabilir! Çeşitli malzemelerle zenginleştirilen bu salata, hem hafif hem de doyurucu bir öğün arayanlar için iyi bir alternatif. İşte, adım adım yumurtalı makarna salatasının yapılışı...