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        Haberler Yemek Yapma Yoğun geçen günlerin kurtarıcısı olacak: Yaz aylarında severek tüketebileceğiniz protein dolu yumurtalı makarna salatası tarifi!

        Yoğun geçen günlerin kurtarıcısı olacak: Yaz aylarında severek tüketebileceğiniz protein dolu yumurtalı makarna salatası tarifi

        Yaz aylarında yoğun tada sahip yiyecekler yemek zorlayıcı olabiliyor. Bu yüzden böyle anlarda soğuk salatalar kurtarıcı oluyor. Peki, hem serinletici hem de doyurucu bir salata yapmak ister misiniz? İşte, soğuk soğuk tüketebileceğiniz yumurtalı makarna salatası tarifi!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.07.2024 - 17:32 Güncelleme: 30.07.2024 - 17:49
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        • 1

          Yoğun geçen günlerin sonunda hızlıca bir yemek hazırlamak istiyorsanız böyle günlerin kurtarıcısı olan protein dolu yumurtalı makarna salatası tam size göre olabilir! Çeşitli malzemelerle zenginleştirilen bu salata, hem hafif hem de doyurucu bir öğün arayanlar için iyi bir alternatif. İşte, adım adım yumurtalı makarna salatasının yapılışı...

        • 2

          YUMURTALI MAKARNA SALATASI

          MALZEMELER:

          1 paket dirsek makarna (istediğiniz başka bir çeşidi de tercih edebilirsiniz)

          1 bardak mayonez

          3 yemek kaşığı yoğurt

          1 yemek kaşığı bal

          2 yemek kaşığı hardal

          Yarım çay kaşığı tuz

          Yarım çay kaşığı toz kırmızı biber

          8 adet kornişon veya salatalık turşusu

          4 büyük haşlanmış yumurta

          3 bağ yeşil soğan

          200 gram kaşar veya cheddar peyniri

          2 yemek kaşığı kıyılmış dereotu

          2 yemek kaşığı kıyılmış maydanoz

        • 3

          YAPILIŞI:

          Büyük bir tencerede tuzlu suyu yüksek ateşte kaynatın. Kaynayınca makarnayı ekleyin.

          Makarna tamamen pişene kadar makarnayı 6-8 dakika haşlayın. Makarna haşlandıktan sonra süzün ve soğumaya bırakın.

        • 4

          Makarna bir kenarda soğurken sosunu hazırlayın. Bu aşamada turşularınızı çok küçük küpler şeklinde kesin.

          Büyük bir kap alın; mayonez, yoğurt, bal, hardal, tuz, karabiber ve turşuları birleştirin. Birleştirdiğiniz sosun üzerine soğumuş olan makarnanızı ekleyin ve karıştırın.

        • 5

          Haşlamış olduğunuz yumurtaları da küp küp çok küçük şekilde doğrayın.

          Yeşil soğanınızı minik minik kestikten sonra aynı şekilde dereotu ve maydanozu da doğrayın. Bu aşamada peynirinizi ister rendeleyerek ister küp olarak kesebilirsiniz.

        • 6

          Kıyılmış haşlanmış yumurta, yeşil soğan, dereotu, maydanoz ve peynirinizi de kaba ekleyin.

          Hepsini karıştırın ve servis yapın. Afiyet olsun!

          Fotoğraf kaynakları: YouTube

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