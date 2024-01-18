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        Haberler Sağlık Yoğun bakımlarda "mevsimsel" etkiyle doluluk yaşanıyor

        Yoğun bakımlarda "mevsimsel" etkiyle doluluk yaşanıyor

        Prof. Dr. Sema Kultufan Turan, kış dönemi, bazı solunum yolu enfeksiyonlarının birlikte geçirilmesi gibi etkenlerle yoğun bakım ihtiyacında bir miktar artış yaşandığını ancak bunun beklenen, karşılanabilir bir durum olduğunu bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.01.2024 - 09:31 Güncelleme: 18.01.2024 - 09:31
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        Yoğun bakımlarda doluluk! Kötüleşme sebebi influenza
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        Bilkent Şehir Hastanesi Yoğun Bakım İdari Sorumlusu Prof. Dr. Sema Kultufan Turan, kış aylarında viral enfeksiyonların görülme sıklığının arttığına işaret etti.

        Bu durumun acil servis başvurularına yansıdığını, yaşı ileri, kronik hastalığı bulunan kişiler açısından da yoğun bakım ihtiyacının oluşabildiğini anlatan Turan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Özellikle havaların soğuduğu ocak, şubat ve mart aylarında kişiler viral enfeksiyonlara daha çok maruz kalıyor. Ek hastalığı bulunmayan genç yaş grubundan kişiler bu süreci daha kolay atlatıyor. Ancak kronik hastalığı bulunan, bağışıklığı baskılanmış, yaşı ileri, durumu hassas kişilerde enfeksiyonların ağır geçirilmesinden kaynaklı yoğun bakım ihtiyacı doğabiliyor. Şu anda da yoğun bakımlarımızda ağırlıklı olarak bu tip hastalar bulunuyor."

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        "YOĞUN BAKIM İHTİYACINDAKİ ARTIŞ KARŞILANAMAZ BİR TABLO DEĞİL"

        Bunun beklenen, her yıl kış aylarında görülen bir durum olduğunu vurgulayan Turan, "Şu anda yoğun bakım ihtiyacında bir artış var ama bu karşılanamaz bir tablo değil" dedi.

        Covid-19 salgınında genç yaş grubu da dahil çok sayıda hastanın yoğun bakıma ihtiyaç duyduğunu anımsatan Turan, "O dönemle kıyasladığımızda bu tolere edilebilir bir dönem. Mevcut yoğun bakım yataklarımızla yoğun bakım ihtiyacı bulunan hastalarımızın taleplerini karşılayabilir durumdayız. Hastanemiz özelinde de yeni bir yoğun bakım alanı açmaya yönelik ihtiyaç söz konusu değil" diye konuştu.

        "INFLUENZA VE COVID-19'U BİRLİKTE GEÇİREN HASTALARIMIZ VAR"

        Prof. Dr. Turan, sık görülen enfeksiyonlara ilişkin, "Bu dönemde en çok influenza (grip) ve RSV (respiratuar sinsityal virüs) ile karşılaşıyoruz. İki enfeksiyonun bir arada geçirilmesi de söz konusu. İnfluenza ve Covid-19'u birlikte geçiren hastalarımız var. Bu grup hastalarda hastalığın kötüleşme sebebi çoğunlukla Covid-19 değil influenza kaynaklı" diye konuştu.

        Covid-19'un artık hastaların büyük bölümünde ciddi akciğer tutulumuna, hayati riske sebep olmadığının altını çizen Turan, şu uyarılarda bulundu: "Viral enfeksiyonlar genellikle ateş, boğaz ağrısı, burun akıntısı, halsizlik gibi belirtilerle seyreder. Belirtileri böyle başlayan hastalarda günler geçmesine karşın tablo gerilemiyorsa, beraberinde nefes darlığı, solunum sıkıntısı yaşanıyorsa mutlaka tekrar bir uzmana başvurulması gerekir. Çünkü kişilerin altta yatan farklı hastalıkları veya hastalığa bakteriyel enfeksiyonun eşlik etmesi gibi durumlar ortaya çıkabilir."

        "EL HİJYENİ VE MESAFE CİDDİ KORUYUCU ÖNLEMLER"

        Hastalıklardan korunmak için el hijyenine, mesafeye dikkat edilmesi gerektiğini aktaran Turan, "Özellikle hastalık geçiren kişiler kapalı, kalabalık ortamlardan uzak durmalı. Buralara girmek zorunda kaldığında da maske takmalı. Yaşlı, kronik hastalığı bulunan kişilere mümkün olduğunca temas etmemelerini öneriyorum. El hijyeni ve mesafe basit değil aksine insanları viral enfeksiyonlardan ciddi anlamda koruyacak önlemler" ifadesini kullandı.

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