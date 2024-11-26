Yoğun bakımlara yapay zeka destekli anlık takip geliyor

Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü bünyesinde Yapay Zeka ve Yenilikçi Teknolojiler Daire Başkanlığını kurarak sağlıkta dijitalleşme çalışmalarına hız veren Bakanlık, hastanelerin yoğun bakım, acil gibi kritik servislerinin işleyişlerinin daha etkin hale getirilmesine yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda, ilk olarak yapay zeka destekli "Yoğun Bakım Merkezi Yönetim Sistemi" kurulacak. Yeni sistemle sağlık hizmet sunumunun daha etkin, izlenebilir, hızlı ve kesintisiz yürütülebilmesi, yoğun bakım ünitelerinde izlenebilirliğin sağlanması amaçlanıyor.

Türkiye genelindeki kamu, özel ve tüm üniversite hastanelerini kapsayacak sistemle, yoğun bakım ünitelerinde kullanılan dijital cihazlardan elde edilen sağlık verileri, yapay zeka aracılığıyla analiz edilecek.

e-NABIZ İLE TAM ENTEGRASYON SAĞLANACAK

Halihazırda hastanelerin yoğun bakım ünitelerini de içine alan tüm sağlık verileri, Hastane Bilgi Yönetim Sistemi (HBYS) üzerinden e-Nabız'a anlık olarak gönderiliyor. Ancak doğrudan yoğun bakım cihazlarından e-Nabız'a anlık veri aktarımı ve var olan uygulamalarla entegrasyonun daha etkin sağlandığı bir sistemin kurulması ihtiyacı bulunuyor.

Bu amaçla hayata geçirilmesi planlanan sistemde, direkt cihazlardan alınan Yoğun Bakım Bilgi Yönetim Sistemleri aracılığıyla oluşturulan veriler, hastanelerde bulunan Hastane Bilgi Yönetim Sistemi (HBYS) ile entegre edilecek ve e-Nabız sistemine anlık olarak gönderilecek.