Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Sağlık
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Sağlık Yoğun bakım sürecini atlatan çocuklara hem şifa hem de şefkat eli oluyorlar | Sağlık Haberleri

        Yoğun bakım sürecini atlatan çocuklara hem şifa hem de şefkat eli oluyorlar

        Kayseri Şehir Hastanesi Çocuk Palyatif Merkezinde çalışan doktor ve hemşireler, yoğun bakım sürecini atlatan hastalara hem şifa hem de şefkat eli oluyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.03.2025 - 09:52 Güncelleme: 20.03.2025 - 09:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yoğun bakım sürecini atlatan çocuklara hem şifa hem de şefkat eli
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Kayseri Şehir Hastanesinde 2019'da faaliyete geçen 7 yatak kapasiteli Çocuk Palyatif Merkezinde, kronik ve çeşitli hastalıkları bulunan çocuklar tedavi görüyor.

        Çalışanlar, merkezde tedavi gören çocukların yaşam kalitesinin artırılması amacıyla fedakarca görev yapıyor.

        Merkez Sorumlu Hekimi Dr. Mehmet Akif Dündar, çocuk palyatif merkezlerinin, hastalara kritik destek sunduğunu söyledi.

        Yoğun bakım sürecini atlatan çocukların ailelerine de eğitim ve psikososyal destek verdiklerini belirten Dündar, merkezde multidisipliner bir çalışma yapıldığını anlattı.

        Fizyoterapist, psikolog, çocuk gelişim uzmanı, diyetisyen, klinik eczacı, hemşire ve doktorlardan oluşan profesyonel destek ekiplerinin olduğunu ifade eden Dündar, "Erişkin palyatif merkezlerinde daha çok son dönem hastalara hizmet verilirken, bizim amacımız hastaların eve çıkış sürecinde hem ailelerine destek vermek hem de onları eğiterek eve çıkış sürecine daha iyi hazırlamaktır. Palyatif Merkezinde tam iyilik haliyle hastalarımızın taburcu olması bizleri aşırı derece mutlu etmektedir" diye konuştu.

        REKLAM

        "PALYATİF BAKIM HEMŞİRESİ, ANNE GÖZÜYLE HASTAYA YAKLAŞIYOR"

        Palyatif Merkezi sorumlu hemşiresi Gülizar Taşdemir ise hastalarını iyilik halinde evlerine taburcu edebilmenin kendileri için en büyük mutluluk kaynağı olduğunu söyledi.

        Herhangi bir sebeple merkeze gelen hastalara şefkatle yaklaştıklarını kaydeden Taşdemir, "Sadece tıbbi tedavi değil, yeri geliyor oyuncak ve boyama kalemi alarak hastalarımızın tedavi sürecine katkıda bulunuyoruz. Her bir çocuk palyatif bakım hemşiresi, hemşire olmanın dışında bir anne gözüyle hastaya yaklaşıyor. Sadece mesleki yaklaşım değil, bir annenin verebileceği şefkat, fedakarlık ve bakım, bunları ele alarak çocuğa yaklaşıyor" ifadelerini kullandı.

        Anne Esma Alparslan da çeşitli şikayetlerle hastaneye getirdiği oğlunun yaklaşık 2 aydır merkezde tedavi gördüğünü dile getirdi.

        Birçok sağlık çalışanın oğlunun tedavisi için özveriyle çalıştığını vurgulayan Alparslan, "Sağ olsun doktorlarımız kendi evlatları gibi ilgilendiler. Babacan yaklaştılar. Saçını yıkamaları ve bakımı, vücudunu elinden ayağına kadar silmeleri beni çok mutlu etti. Hiç hastane değişikliği bile yapmayı düşünmedim. Oğlumuzu gözümüz kapalı doktorlarımıza ve hastanemize emanet ettik" dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Rezidanstaki işkencede yargı son sözü söyledi!
        Rezidanstaki işkencede yargı son sözü söyledi!
        Eşini ve 2 çocuğunu toprağa verdi! Son bakıştaki o gözler...
        Eşini ve 2 çocuğunu toprağa verdi! Son bakıştaki o gözler...
        Baba katilinden kan donduran suçlama!
        Baba katilinden kan donduran suçlama!
        Mertens’e ‘kal’ teklifi!
        Mertens’e ‘kal’ teklifi!
        Yağmur, kar ve fırtına uyarısı
        Yağmur, kar ve fırtına uyarısı
        Trump'tan Fed açıklaması
        Trump'tan Fed açıklaması
        Baba-oğul çatı tamir ederken düştü!
        Baba-oğul çatı tamir ederken düştü!
        İmamoğlu'nun şirketine el konuldu
        İmamoğlu'nun şirketine el konuldu
        Özgür Özel: Mücadeleye hazırız
        Özgür Özel: Mücadeleye hazırız
        40 milyon lirayla yakalandı
        40 milyon lirayla yakalandı
        Diploma iptalinin gerekçesi açıklandı
        Diploma iptalinin gerekçesi açıklandı
        Gözaltı kararı verilen isimler
        Gözaltı kararı verilen isimler
        Adalet Bakanı Tunç'tan açıklamalar
        Adalet Bakanı Tunç'tan açıklamalar
        Adeta eser fışkırıyor
        Adeta eser fışkırıyor
        Bizim Çocuklar avantaj peşinde!
        Bizim Çocuklar avantaj peşinde!
        Soğuk algınlığı ile savaşta birebir!
        Soğuk algınlığı ile savaşta birebir!
        376 transfer, 2,1 milyar euro: 1 galibiyet
        376 transfer, 2,1 milyar euro: 1 galibiyet
        Bu yöntemlerle şeker bağımlılığından kurtulun!
        Bu yöntemlerle şeker bağımlılığından kurtulun!
        İsrail'de Netanyahu protestosu
        İsrail'de Netanyahu protestosu
        Trump: Çin ile Rusya'nın bir araya gelmesini istemezsiniz
        Trump: Çin ile Rusya'nın bir araya gelmesini istemezsiniz
        Habertürk Anasayfa