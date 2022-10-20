Yoga Nedir, Ne İşe Yarar ve Faydaları Nelerdir? Yoga Vücuda Ne Kazandırır?

Yoga da bu dinlenmeyi sağlayan yöntemlerden biridir. Kendisine değer veren, egzersiz yaparken ruhunu da güçlendirmek isteyenlerin tercih ettiği yoga çok yönlü bir spordur. Vücudun şekillenmesini sağlarken ruha da dinginlik verir.

Yoga kişiyi çok fazla açıdan geliştiren bir egzersiz türüdür. Çok fazla çeşidi ve şekli olan yoga herkese hitap etmektedir. Biz de bu içeriğimizde yoga nedir, ne işe yarar ve faydaları nelerdir? Yoga vücuda ne kazandırır? Konularında ayrıntılı bilgileri sizler için bir araya getirdik. İşte tüm merak edilenler…

Yoganın Faydaları Nelerdir?

Yoga çok fazla nefes egzersizi ve denge hareketleriyle fiziki ve ruhi açıdan oldukça faydalı bir spordur. Peki yoganın faydaları nelerdir? Yaşamını düzenli yaşamayı isteyenlere destek veren yoga aynı zamanda beden sağlığının korunmasını da sağlar. Yoganın binlerce faydası vardır. Bu faydalar kişiden kişiye değişmekle beraber genel faydalardan bahsedecek olursa öncelikle bedene ve ruha dinginlik verdiğini söyleyebiliriz.

Yoga yapan kişiler sakinleşir ve daha mutlu olurlar. Bunların yanında yoga kilo vermeye ve sıkılaşmaya da destek olmaktadır. Özellikle düzenli yoga yapan kişilerin omurgaları güçlenirken bedenlerindeki kaslar da sıkılaşır. Kişi daha ince görünür ve daha hızlı kilo vermeye başlar. Yoganın içinde yer alan egzersiz hareketleri sırt ve bel ağrılarına iyi gelir ve duruş bozukluklarının giderilmesini sağlar. Omurganın genel duruşu düzelir ve kaslar güçlenir.

Yoga Vücuda Ne Kazandırır?

Yoga oldukça faydalı bir spor türüdür. Hem bedene hem de zihne oldukça faydalıdır. Peki yoga vücuda ne kazandırır? Öncelikle yoga bağışıklık güçlenmesini sağladığı için hastalıklara karşı koruyucudur. Yoganın genel vücut dengesinin sağlanmasına destek verdiği en fazla bilinen gerçeklerden biridir.

Hem beynin/zihnin hem de bedenin dinlenmesini sağlar. Uzmanlar yoganın doğurganlığı destekleme konusundan önemli bir işleve sahip olduğunu belirtmektedir. Kan dolaşımın hızlanmasını sağlayan yoga vücutta oksijen artışını sağladığı için hücrelerin içine daha fazla oksijen ulaşmasına destek verir. Böylece kalp ve damar sağlığı korunduğundan kanda pıhtılaşma ve bedende oluşabilecek şişkinlik de engellenmiş olur.

Yoga Yapmanın Faydaları

Yoga yapmanın faydaları pek çoktur. Nefes egzersizlerinin ön plana çıktığı yoga kalp ve akciğer sağlığının da desteklenmesini sağlamaktadır. Yoga yaparken uygulanan nefes teknikleri sayesinde kişi nefes kontrolünü ve doğru nefes alıp vermeyi öğrenir. Bu da vücuda daha fazla ve dengeli oksijen ulaşmasını sağlar. Diğer yandan bu nefes alışverişiyle akciğerler rahatlar, genişler ve daha sağlıklı bir yapıya kavuşur.

Yoga kalbi dinlendirir ve kalp sağlığını koruduğu için kalbi güçlendirir. Yoga sayesinde sindirim sistemi düzenlendiği için bağırsak hareketleri de düzene girer. Bu sayede metabolizma hızlanır. Kasların güçlenmesini sağlayan yoga vücuda esneklik kazandırır. Yoga yalnızca meditasyon ve nefesle gerçekleştirilen bir spor değildir. Çok fazla egzersiz ve harekette yapılması gereken yoga sayesinde zayıflamak ve kasları da güçlendirmek mümkündür.

Yoga Haftada Kaç Kez Yapılmalı?

Yoga haftada kaç kez yapılmalı? Diye merak edenlere 2 ya da 3 kere yapılabileceğini söyleyebiliriz.

Yoga Yapmak İnceltir mi?

Yoga yapmak inceltir mi? Sorusunun yanıtı kesinlikle evettir.

Yoga Yapmak Vücudu Sıkılaştırır mı?

Yoga yapmak vücudu sıkılaştırır mı? Sorusunun yanıtı kesinlikle evettir.

Yoga Hangi Hastalıklara İyi Gelir?

Yoga hangi hastalıklara iyi gelir? Diye merak edenler için sıraladık; Fibromiyalji, kireçlenme, migren, astım, anksiyete, diyabet, uyku sorunları gibi pek çok hastalığa iyi gelir.

Yoganın Faydaları Ne Zaman Görülür?

Yoganın faydaları ne zaman görülür? Sorusunun yanıtı kişiden kişide değişmektedir.

Yoganın Ruhsal Faydaları

Yoganın ruhsal faydaları pek çoktur. Ruhu dinginleştirir ve rahatlatır.