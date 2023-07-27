Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Gündem YKS yerleştirme, tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM takvimi ile YKS tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih!

        YKS tercih sonuçları 2023: YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

        YKS tercih sonuçlarının 20 Temmuz tarihinde açıklanmasıyla gözler tercih tarihlerine çevrilmişti. ÖSYM takvimi ile tercih tarihleri geçtiğimiz günlerde açıklandı. Tercih işlemleri 27 Temmuz itibarıyla başlarken tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih şimdiden merak konusu oldu. İşte "2023 YKS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusunun yanıtı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.07.2023 - 09:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          YKS tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı adaylar tarafından yakından takip ediliyor. Sınav katılımcıları 20 Temmuz'da sonuçların açıklanmasının ardından tercih sürecini takip etmeye başladılar. YKS tercihleri 27 Temmuz - 8 Ağustos 2023 tarihleri arasında yapılacak. Peki, YKS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

        • 2

          ÜNİVERSİTE TERCİHLERİ BAŞLADI!

          ÖSYM Başkanı Ersoy, 2023 YKS tercih işlemlerinin 27 Temmuz-8 Ağustos tarihlerinde yapılacağını duyurdu. YKS tercihleri ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresi üzerinden yapılacak.

        • 3

          YKS ÖN BİLGİLENDİRME KILAVUZU YAYIMLANDI

          Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı, 2023-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nu "http://osym.gov.tr" sitesinde yayımladı.

          YKS ÖN BİLGİLENDİRME KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

        • 4

          YKS TERCİH İŞLEMLERİ NE ZAMAN BİTECEK?

          ÖSYM Başkanı Ersoy, 2023-YKS tercih işlemlerinin 27 Temmuz-8 Ağustos tarihlerinde yapılacağını duyurdu. YKS tercihleri ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresi üzerinden yapılacak.

        • 5

          YKS YERLEŞTİRME SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          YKS yerleştirme sonuçlarının 8 Ağustos'tan sonra yapılacak değerlendirmelerin ardından açıklanması bekleniyor.

          Geçtimiz yıllar baz alındığında sonuçların bir hafta içinde adayların erişimine açılacağı tahmin ediliyor. Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        3 noktada dev yangın! Müdahale sürüyor
        3 noktada dev yangın! Müdahale sürüyor
        Asgari ücretten her çalışana 3.630 TL
        Asgari ücretten her çalışana 3.630 TL
        81 yaşındaki Senatör 20 saniye donup kaldı!
        81 yaşındaki Senatör 20 saniye donup kaldı!
        Hava sıcaklıkları düşüyor, 3 bölgede yağmur var
        Hava sıcaklıkları düşüyor, 3 bölgede yağmur var
        ABD Kongresi'nde 'UFO' oturumu
        ABD Kongresi'nde 'UFO' oturumu
        Aklandı
        Aklandı
        Plank ve duvar squatının tansiyonu düşürmekte faydalı olduğu bulundu
        Plank ve duvar squatının tansiyonu düşürmekte faydalı olduğu bulundu
        Fener alayı!
        Fener alayı!
        Fed faiz kararını açıkladı
        Fed faiz kararını açıkladı
        Fransızlar duyurdu
        Fransızlar duyurdu
        İstanbul'un akciğeri yine çöplüğe döndü!
        İstanbul'un akciğeri yine çöplüğe döndü!
        Dünyada biten transferler
        Dünyada biten transferler
        Sınırda yürek sızlatan olay!
        Sınırda yürek sızlatan olay!
        Toni Kroos'tan Arda Güler sözleri!
        Toni Kroos'tan Arda Güler sözleri!
        Marsilya'dan yeşil ışık
        Marsilya'dan yeşil ışık
        Sırra kadem bastı
        Sırra kadem bastı
        Selahattin Baki'den olay sözler
        Selahattin Baki'den olay sözler
        Evin bahçesindeki kuyuya düştüler: 1 ölü, 1 yaralı
        Evin bahçesindeki kuyuya düştüler: 1 ölü, 1 yaralı
        Tanju Özcan CHP'den ihraç edildi
        Tanju Özcan CHP'den ihraç edildi
        Yeniler şov yaptı, Fener kazandı
        Yeniler şov yaptı, Fener kazandı
        Habertürk Anasayfa