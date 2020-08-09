YKS tercih işlemleri 6 Ağustos 2020 tarihinde başladı. 14 Ağustos tarihinde sona erecek. Tercih işlemlerini yapanlar sonuç takvimine kilitlendi. YKS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? Sorusunun yanıtını merak ediyorlar. ÖSYM'den konuyla alakalı açıklama geldi mi? YKS tercih sonuçları için tarih belli oldu mu? İşte tüm detaylar...
YKS TERCİH İŞLEMLERİ BAŞLADI
2020 YKS tercih işlemleri, 06 Ağustos 2020 tarihinde saat 10.00'da başladı. Adaylar tercihlerini, 06-14 Ağustos 2020 tarihleri arasında, kılavuzda yer alan kurallara göre ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden ve ÖSYM AİS mobil uygulamasından T.C. Kimlik numaraları ve şifrelerini kullanarak kendileri yapacaklar. Tercih işlemleri, 14 Ağustos 2020 tarihinde saat 23.59’da sona erecek.
Adaylar, 2020-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzuna tercih yapacak adayların dikkatle incelemeleri, tercihlerini bu kılavuz bilgilerine göre yapmaları gerekmekte.
Adaylar, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresindeki açıklamalar doğrultusunda tercih işlemlerini tamamlayacaklar. Tercih işlemi, ekrandaki uyarılara göre sonlandırılmalıdır. Başvuru merkezlerinden tercih işlemi yapılmayacak.
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YKS YERLEŞTİRME SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM tarafından YKS tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih duyurulmadı. YKS tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz belli değil. Tahmini olarak YKS yerleştirme sonuçları tercih işlemlerinin bitmesinden sonra iki hafta içerisinde açıklanacaktır.
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