YKS'ye 30 gün kaldı! Son bir ayda deneme sınavlarına ağırlık verin!

Uzman Psikolojik Danışman Özgür Akoğlan, 21-22 Haziran 2025 tarihlerinde yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecinde adayların netlerini artırmalarına yardımcı olacak önemli stratejiler ve öneriler paylaşılmıştır.

YÜKSEK NETLER, BİRÇOK GÜNÜN TEK HEDEFİ

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Yüksek netlerin, birçok adayın tek hedef olduğunu dile getiren Uzman Psikolojik Danışman Özgür Akoğlan, "Süreç içinde düşüşlerin ve yükselişlerin yaşanabileceği bir hazırlık sürecinde her an çok nedenli olabilir. Stres, kaygı, heyecan gibi durumların asıl sebeplerindendir. Bütün bunlara rağmen yüksek netler elde edip istenilen hedefi durdurmak zor değildir" dedi.

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YKS'ye hazırlık sürecinde program planı belirlendikten sonra, istenilen parça girebilmek için gereken net hedefin de belirlenmesinin büyük önem taşıdığını belirten Psikolojik Danışman Özgür Akoğlan, "Net hedeflerinin belirlenmesi sınavda sorularla inatlaşmanın ve dolayısıyla zaman kaybının ve ahlaki bozukluğu yaşamanın başarılır. diye konuştu.

SÜREKLİ AYNI KONULARA ODAKLANMAYIN

Adayların sordukları "Netlerim nasıl artıyor?", "En fazla kaç net çıkıyor?" ve "Hızlı bir şekilde netlerim nasıl artar?" gibi sorulara yanıt veren Uzman Psikolojik Danışman Özgür Akoğlan, şöyle devam etti: "Adaylarda yapılan en büyük hatalardan herkes aynı konuları tekrar tekrar çalışıyor. Bu deneme sınavlarında da yalnızca durulan kısımlardan genel cevaplar veriliyor. Yeni konu aktarımı ve yeni öğrenilen konuyu bizi ilerletmeyi unutmayalım. YSK'de yapılabilir güncel konuları ve sorularını öğrenmeniz hangi işlemin daha çok soru başladığınısa çalışmayı o şekilde tamamlamanız özelliklea son 2 aya kala yapılması bir çalışmanızdır. Bu sayede nelere çalışma süreci bilir ve buna göre ders programınıza hazırsınız."

Deneme sınavlarında istenilen sonuçların alınamamasının bir nedeninin de verimsiz ders çalışma olabileceğine dikkat Psikolojik Danışman Özgür Akoğlan, “Verimsiz vermeniz birçok nedeni olabilir. Örneğin konuların gereksiz parçalarına takılabilirseniz, gereksiz değil almakla zaman almak istiyorsanız, uykusuzluğa ve yorgunluğa bağlı olarak yanlış zamanlama yapabileceğiniz. olmayacağız” ifadesinde bulundu. REKLAM PLANLI OLUN Çalışmaya başlamadan önce hangi işle çalışılacağının ve neler yapıldığının çok iyi anlaşılmasını vurgulayan Psikolojik Danışman Özgür Akoğlan, "Eğer yaptığınız işi özümserseniz ve motivasyon olarak kullanırsanız yorulmadan planınızı uygulayabilirsiniz. Detaylı uzun planlar yapmak yerine sınırlı bir süre için planlama yapılmalı. Çünkü çoğu zaman planla aksayan bir diğer zaman bulmakta tüm kişide hayal ettiğiniz yolu açmaktadır. Ama bunun yerine bir durumda bir plan dahisi olan bunu ilk tercihe göre daha fazla yapabiliyor." şeklinde konuştu. Sınavlarda verilecek sorular da öğretmenlerin hazırlandığını hatırlatan Uzman Psikolojik Danışman Özgür Akoğlan, "Ne kadar çok farklı kaynaktan soru çözersek o kadar çok farklı öğretmenin bakış açısıyla yaklaşmaya başlarsınız. Çok soru çözmenin en büyük katkılarından birisi çok sayıda çeşitli soru tipi görürüz. Sınırlı olduğunuzu soruyu bira çevirebilirsiniz. Kaynak kitap, internet gibi kolayca, orta ve zor sorularla karşılaşacağınız gör. dedi.

SORU ANALİZLERİ YAPIN “Özellikle deneme sınavını yapmayı ihmal etmeyin sınava 1 aya kala deneme ayırma aralığınızı 3 gün indirin.” diyen Uzman Psikolojik Danışman Özgür Akoğlan, şöyle devam etti: "Denemeler, test kitapları çözülüyor ancak sürekli aynı yanlışlara düşebilirsiniz. Adayların yaptığı hatalardan bir başka de deneme sınavlarını ve testlerden sonra analiz etmeden bırakmalarıdır. Her deneme sınavı ve testten sonra yanlış yaptığınız tek analiz yaparak hangi çalışmayın ve yerde yanlışlar yaptığınızı görmelisiniz. Bu sayede daha sonra aynı hataya düşmemiş olursunuz. Zaman içerisinde ne kadar yol kati ve genel puanlarınızı öğrenmiş olursunuz." REKLAM Sınav stresinin bilgilerinin çok hızlı okunmasının anlama gücüne veya hiç anlaşılmamaya yol açabileceğine değinen Uzman Psikolojik Danışman Özgür Akoğlan, "Bir soru anınız anınızda hızla kesintiye uğrayabilecekken hızlı kırılma yanlış cevaplamaktan saklanın." ifadesinde bulundu. MANTIĞIN KAVRAYIŞI Son yıllarda ÖSYM'nin soru tarzlarında giderek daha çok analitik düşünmeyi, odaklanmayı, yorum ve analitik ölçüm soru tarzlarına ağırlık ile ulaşmak Psikolojik Danışman Özgür Akoğlan, “Öğrencileri zorlayan ve çözerken pek çok kez bulunabilirler bu soruyu tiplerinde önemli olan kendi bilgilerini yorumlama değil soruda özetlemek üzerinden verebilmek. şeklinde konuştu.

YKS tercih döneminin oldukça kısıtlı bir süre olduğunu hatırlatan Uzman Psikolojik Danışman Özgür Akoğlan, "Sınavdan sonra pek çok öğrenci tercih ederken değiştirmek çok fırsat kalıyor. Yoğunlaştırmak için ayrılır ve çeşitli hayatta kalma iyi sonuçlar veren adaylar dahi yanlış veya eksik düşünmeden dolayı doğru bölümü seçemiyor. Bu gibi hatalara düşmemek için sona ermesini beklerken ve buna göre bir çalışma programıylasınız." dedi. ZAMANI İYİ KULLANIN Pek çok adayın sınavdan önce her konuda hakim olmasına rağmen sınav zamanı iyi kullanamadığı için başa çıkmayı başardığını alamadığını ve net artış yaşatmadığını belirten Psikolojik Danışman Özgür Akoğlan, “Deneme ve test çözerken sürekli tutmak süre bu arızayı tamamlamak için en önemli çözüm yolu olarak çalışıyor. unutmayın" dedi.