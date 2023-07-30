YKS tercihleri ne zaman bitiyor? 2023 YKS son tercih günü açıklandı!

20 Temmuz Perşembe günü itibariyle YKS sonuçları açıklanmış ve tercih süreci başlamıştı. Türkiye'nin dört bir yanında binlerce öğrenci tercihlerine devam ederken söz konusu tercihlerin ne zaman sona ereceğini ve nelere dikkat etmeleri gerektiğini merak ediyorlar. İşte, konuyla ilgili bilgiler...