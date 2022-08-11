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YKS tercih sonuçları için gözler ÖSYM'de! 2022 YKS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? ÖSYM YKS tercih sonuçları sorgulama ekranı

YKS tercih sonuçları için gözler ÖSYM'de! 2022 YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

YKS tercih sonuçları tarihi, ÖSYM tarafından gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na katılım sağlayan adayların gündeminde yer alıyor. 27 Temmuz ile 5 Ağustos günleri arasında tercih işlemlerini tamamlayan adaylar YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite kayıtlarını yapacaklar. İşte, ÖSYM sınav takvimi ile 2022 tercih sonuçları sorgulama ekranı...

11.08.2022 - 12:18 | Güncelleme: ABONE OL

  • Üniversite yerleştirme sonuçları açıklandı mı? YKS tercih sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. 27 Temmuz - 5 Ağustos tarihleri arasında üniversite tercihlerini yapan binlerce aday ÖSYM'den gelecek 'Üniversite yerleştirme sonuçları açıklandı' duyurusunu bekliyor. Üniversite eğitimi alma hayaliyle Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na katılım sağlayan öğrenciler "2022 YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusuna yanıt arıyor.

    YKS TERCİH (YERLEŞTİRME) SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Sonuçların açıklanmasının ardından üniversite kayıt işlemleri 22 - 26 Ağustos günler arasında  gerçekleştirilecek. İşte, 2022 YKS tercih sonuçları sorgulama ekranı...

  • YKS TERCİHLERİ TAMAMLANDI!

    İyi bir üniversite hayaliyle Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda ter döken binlerce aday YKS tercih işlemlerini 27 Temmuz ile 5 Ağustos günleri arasında tamamladı. Toplamda 24 tercih hakkı olan öğrenciler, eğitim görmek istedikleri üniversiteleri tercih listesine ekledi. Adayların gözü 2022 YKS tercih sonuçları tarihine çevrildi.

  • YKS TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

    Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), tarafından 18-19 Haziran günlerinde gerçekleştirilen YKS sınav sonuçları 18 Temmuz 2022 tarihinde adayların erişimine açıldı. Büyük bir heyecanla beklenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı 2022 YKS tercih sonuçları henüz açıklanmadı.

  • 2022 YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    YKS tercih sonuçlarının açıklanacağı tarihe ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Üniversite kayıtlarının 22 Ağustos'ta başlayacağı göz önüne alındığında üniversite yerleştirme sonuçlarının da en geç 20 Ağustos'ta açıklanması bekleniyor.

    YKS TERCİH SONUCU SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ.

  • YKS TERCİH SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN SORGULANIR?

    Üniversite Yerleştirme Sonuçları internet (https://sonuc.osym.gov.tr) aracılığıyla adaylara duyurulacaktır. Adaylar YKS tercih sonuçları sorgulama ekranı üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle sorgulama yapabilecekler.

    YKS TERCİH SONUCU SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ.

    Sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. İnternet sayfasındaki duyurular, sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. Yurt dışındaki üniversitelere yerleştirilen adaylar için, gerekli olduğunda ve adayın müracaatı üzerine yerleştiği programı gösteren bir yazı verilecektir.

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