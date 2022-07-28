Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
YKS tercih kodu nedir? 2022 YKS tercih adı ve tercih kodu nasıl bulunur? Üniversite ön lisans ve lisans program kodları

YKS tercih adı ve tercih kodu nasıl bulunur? 2022 Üniversite ön lisans ve lisans program kodları

YKS tercih kodu araştırmaları, üniversite tercih işlemlerinin başlamasıyla birlikte gündeme geldi. 27 Temmuz ile 5 Ağustos günleri arasında 24 tane okul tercih etme hakkı olan öğrenciler YKS tercih adı ve tercih kodu araştırmalarına başladı. Adaylar, üniversite ön lisans ve lisans program kodları ile tercih sıralamasını oluşturacaklar. İşte, 2022-Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu ile 2022 YKS tercih kodu hakkında merak edilenler...

28.07.2022 - 12:27 | Güncelleme: ABONE OL

  • YKS tercihlerinin 27 Temmuz günü itibariyle başlamasıyla birlikte YKS tercih kodu araştırmaları hız kazandı. TYT, AYT ve YDT olmak üzere 3 farklı oturumda gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'ndan aldıkları puanlar ile tercih işlemlerini gerçekleştirecek öğrenciler "2022 YKS tercih adı ve tercih kodu nasıl bulunur?" sorusuna yanıt arıyor. İşte, Üniversite ön lisans ve lisans program kodları ve 2022 YKS tercih kodu hakkında merak edilenler...

  • YKS TERCİH KODU NEDİR?

    YKS tercih adı ve tercih kodu, tercih edilecek üniversitenin bölümlerinin kodudur. Her üniversite adı ile birlikte, bu üniversitenin program kodlrı ve program adları yer almaktadır.

  • TERCİH KODU NASIL BULUNUR?

    YKS tercih kılavuzunda Üniversite bölümleri, taban puanları kısmında bölümlerin kodları bulunmaktadır. Yayınlanan tablo-3 ve tablo-4'te üniversiteye yerleştirme yapılacak programların kodları ilk sütunda yer almaktadır.

    Adaylar puanlarını ve mezun oldukları okul türlerini göz önünde tutarak hangi tablolardan tercih yapabileceklerini belirleyecekler. Sadece tercih yapılacak tablolardan olmak koşuluyla girmek istenen yükseköğretim programlarını belirleyip, bu programların kodları ve adları ile bağlı oldukları üniversite ve fakülte/yüksekokul adları tercih sırasına göre yazılacak.

    YKS ÖN LİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI İÇİN TIKLAYINIZ

  • YKS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

    Adaylar, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresindeki açıklamalar doğrultusunda tercih işlemlerini tamamlayacaklardır. ercih işlemi, ekrandaki uyarılara göre sonlandırılmalıdır. Başvuru merkezlerinden tercih işlemi yapılmayacaktır. ÖSYM’ye posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacaktır. Sadece elektronik ortamda yapılacak tercihler işleme alınacaktır. 

    2022 ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

  • YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    YKS tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağına dair henüz bir açıklama yapılmadı. 5 Ağustos 2022 tarihinde tamamlanacak tercih işlemleri ardından sonuçlar açıklanacak. Konu ile ilgili açıklama geldiğinde haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz. 

    4 YILLIK ÜNİVERSİTE BÖLÜMLERİ VE TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

    2 YILLIK ÜNİVERSİTE BÖLÜMLERİ VE TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.