YKS tercihlerinin 27 Temmuz günü itibariyle başlamasıyla birlikte YKS tercih kodu araştırmaları hız kazandı. TYT, AYT ve YDT olmak üzere 3 farklı oturumda gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'ndan aldıkları puanlar ile tercih işlemlerini gerçekleştirecek öğrenciler "2022 YKS tercih adı ve tercih kodu nasıl bulunur?" sorusuna yanıt arıyor. İşte, Üniversite ön lisans ve lisans program kodları ve 2022 YKS tercih kodu hakkında merak edilenler...