2 yıllık ve 4 yıllık bölümlerin üniversite taban ve tavan puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları
Sözel, sayısal, eşit ağırlık 2 ve 4 yıllık YKS üniversite taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları üniversite sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından gündeme geldi. Sayısal, sözel ve eşit ağırlık bölümlerinde tercih yapacak olan adaylar 27 Temmuz itibarıyla YKS tercih işlemlerini gerçekleştirecekler. İşte 2023 YKS üniversite taban puanları ve başarı sıralamaları…
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Üniversite taban puanları, Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçlarının açıklanmasının ardından araştırılmaya başlandı. Adaylar 27 Temmuz Perşembe günü itibarıyla YÖK Atlas tercih robotu üzerinden devlet ve özel üniversitelerin önlisans veya lisans; sayısal, sözel ve eşit ağırlık bölümlerini seçebilecek. İşte 2023 YÖK Atlas tercih robotu ile sözel, sayısal, eşit ağırlık 2 ve 4 yıllık üniversite taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları hakkında merak edilenler…
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YKS SONUÇLARI AÇIKLANDI
YKS sınav sonuçları, 20 Temmuz Perşembe günü ÖSYM tarafından açıklandı. ÖSYM Başkanı Ersoy, 2023-YKS sonuçlarının ÖSYM'nin internet adresinden açıklandığını bildirdi.
YKS TERCİH İŞLEMLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?
ÖSYM Başkanı Ersoy, 2023-YKS tercih işlemlerinin 27 Temmuz-8 Ağustos tarihlerinde yapılacağını duyurdu.
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YKS ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
YKS taban puanları 2023, başarı sıralamaları ve kontenjanları bu sene için belli olmadı. Adaylar geçtiğimiz yılın puanlarına göre tercih listelerini oluşturmaya başlayacak.
Bu yıla ait puanlar üniversite yerleştirme süreci ardından belli olacak. YKS tercih kılavuzu da konu hakkında adaylara bilgi verecek. 2 ve 4 yıllık üniversite taban puanları YKS sonuçları sonrası kontrol edilecek.
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YKS TERCİH VE KONTENJAN ÖN KILAVUZU YAYIMLANDI
2023-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu, 20-25 Temmuz 2023 tarihleri arasında ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden yayımlanacaktır. Kılavuz, adaylara ve diğer ilgililere ön bilgi vermek amacıyla yayımlanmaktadır. Bu nedenle adayların, tercihlerini belirlemeden önce tercih süresi içinde ÖSYM'nin internet adresinden yeniden yayımlanacak 2023-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunu dikkatle incelemeleri ve ÖSYM’den yapılan duyuruları takip etmeleri gerekmektedir.
2023 YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SINAVI (YKS) YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU TIKLAYINIZ
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2 YILLIK ÜNİVERSİTE BÖLÜMLERİ VE TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ.