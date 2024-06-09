YKS için heyecanla beklenen günler geldi çattı. Tüm sene boyunca hayalindeki üniversite ve bölümü kazanabilmek için dur durak bilmeden sınava çalışan adaylar 8-9 Haziran'da yurt genelinde düzenlenen TYT, AYT ve YDT sınavlarında ter döküyor. Peki, YKS soruları ve cevap anahtarı yayınlandı mı? İşte, TYT, AYT ve YDT soru ve cevap anahtarı sorgulama işlemine ilişkin detaylar...