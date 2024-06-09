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        Haberler Bilgi Yaşam YKS SORULARI VE CEVAPLARI 2024: ÖSYM üniversite sınavı TYT, YDT, AYT YKS soruları ve cevap anahtarı kitapçığı açıklandı mı?

        YKS soruları ve cevapları açıklandı mı? 2024 YKS soruları ve cevap anahtarı ne zaman yayınlanacak?

        Üniversite sınavı maratonu bugün sona eriyor. 8 Haziran Cumartesi günü ilk oturum olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) tamamlandı. 9 Haziran Pazar günü ikinci gün ise Alan Yeterlilik Testi (AYT) ile Yabancı Dil Testi (YDT) heyecanı yaşanıyor. Bu noktada, YKS soruları ve cevapları günün en çok araştırılan konuları arasında yerini aldı. 2024 YKS soruları ve cevap anahtarı kitapçığı ÖSYM tarafından son dakika açıklaması ile erişime açılacak. İşte, YKS (YDT, TYT, AYT) soruları ve cevap anahtarı görüntüleme işlemine ilişkin detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.06.2024 - 10:10 Güncelleme: 09.06.2024 - 10:10
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        • 1

          YKS için heyecanla beklenen günler geldi çattı. Tüm sene boyunca hayalindeki üniversite ve bölümü kazanabilmek için dur durak bilmeden sınava çalışan adaylar 8-9 Haziran'da yurt genelinde düzenlenen TYT, AYT ve YDT sınavlarında ter döküyor. Peki, YKS soruları ve cevap anahtarı yayınlandı mı? İşte, TYT, AYT ve YDT soru ve cevap anahtarı sorgulama işlemine ilişkin detaylar...

        • 2

          YKS (TYT, AYT, YDT) SORU VE CEVAPLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          YKS soru ve cevap anahtarı kitapçığı henüz yayınlanmadı. YKS oturumlarının tamamlanmasının ardından en kısa sürede soru ve cevapların açıklanması bekleniyor.

        • 3

          Soruların ve cevapların tamamı sadece sınava katılan adayların erişimine açık olacak. Soruların yüzde 10’luk kısmına ise herkes ulaşabilecek. Soruların tamamı ÖSYM’nin AİS sayfasında yer alacak.

        • 4

          YKS SORULARI VE CEVAP ANAHTARI KİTAPÇIĞI NASIL GÖRÜNTÜLENİR?

          2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2024-YKS) soru kitapçıkları ÖSYM'nin http:www.osym.gov.tr internet adresinden yayımlanacak.

        • 5

          YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          ÖSYM sınav takvimine göre, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) sonuçları 17 Temmuz 2024 Çarşamba günü açıklanacak.

        • 6

          YKS SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?

          Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamasından öğrenebileceklerdir. İnternet sayfasındaki duyurular adaylara tebliğ hükmündedir.

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