YKS sınav sonuçları erişime açıldı. ÖSYM'nin belirttiği takvimden bir gün önce açıklanan YKS sonuçları adaylar için sürpriz oldu. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı duyuru ile YKS sınav sonuçlarının erişime açıldığını duyurdu. Adaylar için şimdi tercih maratonu başlayacak. İşte YKS sınav sonuçlarına dair detaylar...

YKS SONUÇLARI SORGULAMA SAYFASI - ÖSYM 2020

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, yaptığı açıklamada, "27-28 Haziran 2020 tarihlerinde gerçekleştirdiğimiz Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2020-YKS) sonuçları sonuc.osym.gov.tr adresimizden açıklanmıştır. Tercihler, 6-14 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. Sonuçların tüm adaylarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını dilerim" dedi.

ÖSYM YKS SONUÇLARI

2020 YKS (ÜNİVERSİTE) TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından ise Üniversite tercihleri 6-14 Ağustos tarihleri arasında yapılacak.

YKS TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI

2020-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu, 21-24 Temmuz 2020 tarihleri arasında ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden yayımlanacak. Bu kılavuz öğrenciler için ön bilgilendirme niteliğinde. Bu nedenle adayların, tercihlerini belirlemeden önce tercih süresi içinde ÖSYM'nin internet adresinden yeniden yayımlanacak 2020-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunu dikkatle incelemeleri ve ÖSYM’den yapılan duyuruları takip etmeleri gerekmekte.

YKS TERCİH KILAVUZU 2020

ÜNİVERSİTE TERCİHLERİ NASIL YAPILACAK?

TYT’de 150 ve üzeri puan alan adaylar, TYT puanı ile öğrenci alan yükseköğretim programlarını tercih edebileceklerdir. TYT’de 150 ve üzeri puan alan adaylardan SAY, SÖZ, EA, DİL puanları 180 ve üzeri olanlar, bu puan türleri ile öğrenci alan lisans programları ile birlikte TYT puanı ile öğrenci alan ön lisans programlarını tercih edebileceklerdir.

TYT’de 150 ve üzeri puan alan adaylardan SAY, SÖZ, EA, DİL puanları 180 ve üzeri olmayan adayların sadece ön lisans programlarını tercih etme hakları bulunmaktadır. Bu adayların SAY, SÖZ, EA, DİL puanı ile öğrenci alan lisans programlarını tercih etme hakları yoktur.

Özel yetenek sınavıyla öğrenci alan yükseköğretim programlarına başvurabilmek için de TYT puanının 150 ve üzeri (engelli öğrenciler için 100 ve üzeri) olması gerekmektedir.