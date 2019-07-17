17 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
YKS sınav sonuçları erişime açıldı. ÖSYM'nin belirttiği takvimden bir gün önce açıklanan YKS sonuçları adaylar için sürpriz oldu. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı duyuru ile YKS sınav sonuçlarının erişime açıldığını duyurdu. Adaylar için şimdi tercih maratonu başlayacak. İşte YKS sınav sonuçlarına dair detaylar...
YKS SONUÇLARI SORGULAMA SAYFASI - ÖSYM 2019
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı duyuruda "12 Şubat günü başvuruların alınmasıyla başlayan YKS-2019 süreci, 15-16 Haziran’da sınavların uygulanmasının ardından şu an itibarıyla sonuç açıklanması ile devam ediyor. Adaylarımız sonuçlarını https://sonuc.osym.gov.tr/ sayfamızdan öğrenebilirler. Sonuçların tüm adaylarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını temenni ederim." ifadelerine yer verdi. Adaylar, sınav sonuçlarına https://sonuc.osym.gov.tr/ adresinden TC kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebilecek.
YKS SONUÇLARI SORGULAMA SAYFASI İÇİN TIKLAYIN
— Prof.Dr.Halis AYGÜN (@halis_aygun) July 16, 2019
2019 YKS (ÜNİVERSİTE) TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?
YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından ise 23-29 Temmuz tarihleri arasında tercih dönemi başlayacak.
ÖSYM'DEN YKS TERCİHLERİ İÇİN ÖN BİLGİ KILAVUZU
ÖSYM tercihler konusunda kafası karışık olan adayların önceden bilgilenmesi için ön bilgi kılavuzu yayımladı. Yayımlanan kılavuzda yükseköğretim programları ve kontenjanları da yer alıyor.
YKS ÖN BİLGİ KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN
ÜNİVERSİTE TERCİHLERİ NASIL YAPILACAK?
TYT’de 150 ve üzeri puan alan adaylar, TYT puanı ile öğrenci alan yükseköğretim programlarını tercih edebileceklerdir. TYT’de 150 ve üzeri puan alan adaylardan SAY, SÖZ, EA, DİL puanları 180 ve üzeri olanlar, bu puan türleri ile öğrenci alan lisans programları ile birlikte TYT puanı ile öğrenci alan ön lisans programlarını tercih edebileceklerdir.
TYT’de 150 ve üzeri puan alan adaylardan SAY, SÖZ, EA, DİL puanları 180 ve üzeri olmayan adayların sadece ön lisans programlarını tercih etme hakları bulunmaktadır. Bu adayların SAY, SÖZ, EA, DİL puanı ile öğrenci alan lisans programlarını tercih etme hakları yoktur.
Özel yetenek sınavıyla öğrenci alan yükseköğretim programlarına başvurabilmek için de TYT puanının 150 ve üzeri (engelli öğrenciler için 100 ve üzeri) olması gerekmektedir.
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