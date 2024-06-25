Gözler ÖSYM'de! YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?
"YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusuna yanıt aranıyor. Gözler YKS sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrildi. YKS sınavları 8-9 Haziran tarihlerinde tamamlandı. YKS sınavlarının tamamlanmasıyla ÖSYM tarafından yapılan güncel duyurular yakından takip ediliyor. Peki, 2024 Üniversite sınavı YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte konuyla ilgili ayrıntılar...
Giriş: 25.06.2024 - 19:47 Güncelleme: 25.06.2024 - 19:48
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