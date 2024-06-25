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        Haberler Bilgi Gündem YKS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? ÖSYM ile 2024 Üniversite sınavı (YKS) sonuç sorgulama ekranı

        Gözler ÖSYM'de! YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?

        "YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusuna yanıt aranıyor. Gözler YKS sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrildi. YKS sınavları 8-9 Haziran tarihlerinde tamamlandı. YKS sınavlarının tamamlanmasıyla ÖSYM tarafından yapılan güncel duyurular yakından takip ediliyor. Peki, 2024 Üniversite sınavı YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte konuyla ilgili ayrıntılar...

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        Habertürk
        Giriş: 25.06.2024 - 19:47 Güncelleme: 25.06.2024 - 19:48
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