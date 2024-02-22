Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başvuruları 1 Şubat tarihi itibarıyla başladı. Başvuru sürecinde son günlere giriliken, YKS son başvuru tarihi gündemi meşgul etmeye başladı. Bilindiği gibi üniversite sınavı YKS; Temel Yetenek Tesi (TYT) Alan Yetenek Testi (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) olmak üzere üç oturum şeklinde ÖSYM tarafından organize edilmektedir. Peki, "YKS ne zaman, başvurular ne zaman sona erecek?" İşte YKS son başvurularının sona ereceği tarih...