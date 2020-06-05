YKS sınav yerleri açıklandı mı? sorusu Üniversite hayali kuran milyonlarca öğrenci tarafından araştırılıyor. YKS sınavı için geri sayım başlarken sınav yerlerini öğrenmek isteyen adaylar giriş belgesi sorgulama işlemi yapıyor. İşte YKS sınavına dair detaylar...

YKS SINAV YERLERİ AÇIKLANDI MI?

YKS 2020 sınav yerleri henüz ÖSYM tarafından erişime açılmadı. Konuyla ilgili açıklama gelir gelmez haberimizde de olacaktır.

2020 YKS TARİHİ NE ZAMAN?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'nın son dakika açıklamasına göre, 2020 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 27 Haziran tarihinde yapılacak.

YKS'DE HANGİ KONULAR ÇIKACAK?

Yekta Saraç, YKS konuları için de "YKS'de sorulacak müfredatta da öğrencilerimizin lehine olanlar aranacak. Bu sınavların ortaöğretimi desteklemesi önemlidir. Daha önce yapılanlar çerçevesinde bir sınav olacak" açıklamasında bulundu.

MEB Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı, ÖSYM Başkanlığına soru hazırlamada dikkate alması gereken müfredat kapsamını güncelleyen yazıyı gönderdi. 12'nci sınıf öğrencileri, 9, 10 ve 11'inci sınıf müfredatlarına ek olarak 12. sınıf öğretim programlarının sadece birinci döneminden sorumlu olacak.