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        Haberler Gündem YKS sınav giriş belgesi sorgulama: ÖSYM AİS ekranı ile 2024 YKS sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

        YKS sınav giriş belgesi sorgulama sayfası: YKS sınav giriş yerleri açıklandı mı?

        Yükseköğretim Kurumları Sınavı öncesinde adaylar tarafından YKS sınav giriş yerleri sorgulamaları başladı. Bu kapsamda, YKS sınav giriş belgesi sorgulama işlemleri gündemdeki yerini aldı. TYT, AYT, YDT sınavlarına girecekler son dakika duyurularını yakından takip ediyor. YKS öncesinde belgeler erişime açılıyor. Peki, ÖSYM duyurusu ile YKS sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak ve nasıl alınır? İşte ayrıntılar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.05.2024 - 16:40 Güncelleme: 19.05.2024 - 16:44
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        • 1

          ÖSYM ile her yıl uygulanan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. İlk olarak Temel Yeterlilik Testi uygulanacak ardından ise Alan Yeterlilik Testi ve Yabancı Dil Testi tamamlanacak. Peki TYT - AYT - YDT sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman belli olacak? İşte YKS 2024 oturumları hakkında merak edilen bilgiler...

        • 2

          2024 ÖSYM SINAV TAKVİMİ

          ÖSYM, 2024 yılında uygulanacak olan sınavlara ilişkin ÖSYM 2024 Yılı Sınav Takvimi'ni geçtiğimiz aylarda duyurmuştu.

          ÖSYM SINAV TAKVİMİ İÇİN TIKLAYINIZ

        • 3

          2024 YKS NE ZAMAN YAPILACAK?

          Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanı (ÖSYM) Bayram Ali Ersoy, internet sitesinden yayımladıkları 2024 Sınav ve Sonuç Açıklama Takvimi'ne göre, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) 8-9 Haziran 2024'te yapılacağını bildirdi.

        • 4

          YKS SINAV YERLERİ AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), 3 oturum şeklinde düzenlenecek. Sınavlar 8-9 Haziran 2024 tarihinde yapılacak.

          Adaylar, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden, sınav tarihinden yaklaşık 10 gün önce sınav yerlerini öğrenebilecek.

          Buna göre; Mayıs ayının son haftasından itibaren belgelerin erişime açılacağı tahmin ediliyor.

        • 5

          YKS SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ÖĞRENİLİR?

          YKS sınav giriş belgesi ile ilgili gelişmeleri ÖSYM'nin ana sayfası üzerinden ve ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden takip edebilirsiniz.

          YKS SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

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