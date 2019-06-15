İstanbul Üniversitesi Beyazıt Kampüsü'nde yapılan sınava kimlik kartını kaybettiği için giremeyen bir üniversite adayı annesinde bulunan ehliyeti ile şansını tekrar denedi fakat kurallar gereği görevliler tarafından içeri alınmadı. AA'nın haberine göre, aday üniversite sınavına dördüncü girişi olduğunu bu sebeple çok fazla üzülmediği söyledi.

Adana'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) birinci oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) sınavına kimliğini birliğinde unuttuğu için alınmayan asker, polisler ve yetkililer tarafından binaya alınmayınca sınava giremedi. İHA'nın haberine göre, asker, sınava giriş kağıdını yırtarak okuldan ayrıldı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı'nın 3 oturumda düzenleyeceği YKS’nin birinci oturumu olan TYT sınavı saat 10.15’de başladı. Öğrenciler 10.00’a kadar sınava girecekleri binalara alınırken aileleri ise okul önlerinde çocuklarını bekledi. Merkez Seyhan ilçesinde İsmet İnönü İlkokulu’nda öğrenciler sınavın başlama saatinden 15 dakika önce binalara alındı. Sınava son giriş saati olan 10.00’dan sonra okula gelenler sınava alınmadı. Sınava alınmayanlar arasında vatani görevini yaptığı birliğinden sınav için izin alarak gelen ancak kimliğini birliğinde unutan bir er de vardı. Er, polisler ve yetkililerle yaptığı uzun görüşmelere rağmen sınava alınmayacağının söylenmesi üzerine sınav giriş kağıdını yırtarak okuldan ayrıldı. Ayrıca, aynı okula sınava girmek için gelen bir kişi kimliğini unuttuğunu farkkedince binanın kapısından geri döndü. Kapıların kapanmasına saniyeler kala polisler bazı öğrencileri 'koş koş' diyerek uyardı. 10.00’da kapıların kapanmasının ardından sınava girmeyi saniyelerle kaçıran bir kişi de “Böyle eğitim sistemi olmaz” diyerek sitem edip okuldan ayrıldı.

GEÇ KALDIĞI İÇİN SINAVA ALINMAYAN ÖĞRENCİYİ POLİS TESELLİ ETTİ

AA'nın haberine göre, Konya'da Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ( ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) birinci oturumuna geç kalan öğrenci, sınava alınmadı. YKS birinci oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) için adaylar, sınava giriş belgeleri ve kimlikleri kontrol edilerek salonlara alındı. Aileler, çocuklarının sınava geç kalmamaları için dakikalar öncesinden okul bahçelerine geldi. Öğrenciler sınava alınırken, aileler de okul önlerinde Kur'an-ı Kerim okuyup dua etti. Sınav nedeniyle hem veliler hem de öğrencilerin heyecanlı olduğu görüldü. Geç kalan bazı öğrenciler de sınava yetişme telaşı yaşadı. Sınav salonlarının kapıları ise saat 10.00'da kapatıldı. Merkezdeki Mareşal Mustafa Kemal Ortaokulu'nda 5 dakika geç kaldığı için sınav salonuna alınmayan öğrenci, bir süre görevlileri ikna etmeye çalıştı. Sınava alınmasının mümkün olmadığını anlayan ve oldukça üzgün olduğu görülen öğrenciyi, kapıdaki polisler teselli etti. Karatay Sultan Alparslan İmam Hatip Ortaokulunda ise sınava 3 dakika geç kalan üniversite adayı, salona alınmadı.

SINAVA GİRMEK İÇİN KOLUNDAKİ ALÇIYI ÇIKARDI

DHA'nın haberine göre, Gaziantep'in İslahiye ilçesinde Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumuna girecek olan bazı öğrenciler geç kaldığı için sınava giremedi. Kolunda kırık olan bir öğrenci ise kolundaki alçıyı çıkarması şartı ile sınava alındı. ÖSYM tarafından düzenlenen YKS'nin birinci oturumu olan TYT'ye İslahiye'de 11 okulda, 3 bin 900 öğrenci katıldı. Sabah erken saatten itibaren okullara gelen öğrenciler aramadan ve kimlik kontrolünden geçirilerek sınav salonuna alındı. Sınava 15 dakika kala gelenlerin salonlara alınmayacağı ise anonslarla bildirildi. Saat 10.00´da kapıların kapanmasından 1 dakika sonra gelen ve içeri girmek isteyen bir öğrenci kapıya eliyle birkaç kez vurarak görevlilerden yardım istemesine rağmen sonuç alamayarak geri döndü. Cumhuriyet Ortaokulu´nda sınava giren Ömer Furkan Özdemir ise kırık olan kolu alçılı şekilde geldiği için sınava alınmadı. Özdemir, kolundaki alçıyı hastanede çıkarttırdıktan sonra dakikalar kala sınav salonuna girdi.

GEÇ KALAN ÖĞRENCİ SALONA ALINMAYINCA GİRİŞ BELGESİNİ YIRTTI

DHA'nın haberine göre, İzmir'de Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) geç kaldığı için salona alınmayan kız öğrenci, gözyaşlarını boğuldu. Sınava giriş belgesini yırtıp, elindeki su şişesini atan genç kız, sinir krizi geçirdi. ÖSYM'nin düzenlediği Yükseköğretim Kurumlar Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) ülke genelinde saat 10.15'te başladı. Ülke genelinde 2,5 milyon öğrencinin girdiği sınavda, İzmir'de ise 85 bin 669 öğrenci, velileriyle birlikte saatler öncesinden sınav merkezlerinin yolunu tuttu. Kentin en büyük kampüslerinden olan Ege Üniversitesi'nde de her yıl olduğu gibi bu yıl da uzun araç kuyrukları oluştu. Öğrenciler, velileriyle birlikte sınav merkezleri önünde sınav saatini bekledi. Heyecan dolu bekleyişin ardından öğrenciler sınava giriş belgesi, kimlik ve ambalajsız su şişeleriyle sınava alınmaya başladı. Girişlerde takı, güneş gözlüğü, elektronik cihaz, cüzdan gibi eşyalarla ilgili detaylı arama yapıldı. Bazı öğrenciler eşyalarını velilerine verirken, yalnız gelen öğrenciler ise eşyalarını okuldaki emanet noktalarına ücret karşılığında teslim etti. Sınava girişlerin ardından veliler için de stresli dakikalar başladı. Kimi veliler, yanlarında getirdikleri portatif sandalyelerde oturarak beklerken kimileri ise Kuran'ı Kerim okuyarak öğrencilere manevi destek oldu. Sınava geç kalan öğrenciler ise gözyaşlarına hakim olamadı. Ege Üniversitesi Yabancı Diller Fakültesi'nde sınava girecek olan bir kız öğrenci, giriş saati olan 10.00'u 8 dakika geçe geldiği için salona alınmadı. Öfkelenen öğrenci, sınava giriş belgesini yırtıp, elindeki su şişesini atarak gözyaşlarına boğuldu ve sinir krizi geçirdi.

GERGİN DAKİKALAR BAŞLADI

Sınava giren öğrencilerden Oğuzhan Çalgan, "Heyecanlı değilim, sakin kalmaya çalışıyorum. Tahminimce dört olmasa da iki yıllık bir bölümü tuttururum. Bilgisayar mühendisliğini hedefliyorum" dedi. Öğrencilerden Alp Aksoy ise, "Sınava çok çalıştım. İstanbul'da üniversite kazanmak istiyorum. Her gün program çalıştım. İnşallah kazanacağım. Pilotaj okumak istiyorum. Bugün saat 7.30'da kalktım, kahvaltımı yaptım ve heyecanla buraya geldim" diye konuştu. Stresli öğrencilerden Yaren Şimşek de, "Bütün yıl dershaneye gittim, ders çalıştım ve denemeler çözdüm, çok yoğun bir yıl oldu. İnşallah kazanacağım. Hacettepe Üniversitesi'nde iç mimarlık okumak istiyorum. Denemelerim oldukça iyi geçti. Gece heyecandan uyuyamadım ve erken kalktım. İlk kez sınava gireceğim ve heyecanla bekliyorum" şeklinde konuştu. Velilerden Mevlana Şimşek ise, "50 yaşındayım ve ben de bir öğrenciyim, okumanın yaşı olmaz. Kızıma güveniyorum. Ona destek vermek için bugün buradayım. Bütün çocuklar için hayırlısını diliyorum. Bizler de onlar kadar heyecanlıyız. Onlar bizlerden daha stresliler. Kızın bütün yıl dershaneye gitti, bol bol soru çözdü, arkadaşlarıyla etüt çalışması yaptı. İyi hazırlandığını düşünüyorum" dedi.

SINAVA GEÇ KALAN 9 ÖĞRENCİYİ POLİS EKİPLERİ YETİŞTİRDİ

İHA'nın haberine göre, Tokat'ta, üniversite sınavına dakikalar kala nüfus müdürlüğüne gidip geçici nüfus cüzdanı çıkarttıran öğrencileri polis ekipleri sınava yetiştirdi. Tokat’ta, Ölçme, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) birinci oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) sınavının yapıldığı okullara giden birçok öğrenci kapıdan geri dönmek durumunda kaldı. T.C. Kimlik Kartını kaybeden, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında T.C. Kimlik Numarası, fotoğraf, soğuk damga bulunmadığı için sınava kabul edilmeyen öğrenciler nüfus müdürlüğünün yolunu tuttu. Valilik binası yanındaki fotoğrafçılarda fotoğraf çektiren öğrenciler Tokat İl Nüfus Müdürlüğünden geçici belgelerini aldı. Sınava dakikalar kala işlem yaptıran öğrencilerin imdadına ise polis ekipleri yetişti. Tokat il Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu’nun telsizden yaptığı anonsu ile Tokat Valiliği önüne yönlendirilen çok sayıda polis aracı öğrencilere tahsis edildi. Sınav saatine dakikalar kala öğrenciler polis otosuna bindirildi, yaklaşık 9 öğrenci siren çalarak trafiği açan ekipler tarafından sınava yetiştirildi. Sürücü belgesi ile sınava alınmayan bir öğrenci ise 9 dakika kala nüfus müdürlüğüne geldiği için sınava yetişemedi.