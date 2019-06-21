YKS programları ve kontenjanları ön bilgi kılavuzu ÖSYM tarafından dün akşam saatlerinde yayımlandı. Adaylar YKS sınav sonuçları açıklanıncaya kadar, merak ettikleri tüm bilgilere bu kılavuz üzerinden öğrenebilirler. Adayların merak ettiği soruların başında ise "YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?" ve "YKS tercihleri nasıl yapılacak?" soruları yer alıyor. İşte 2019 YKS'ye dair tüm detaylar...

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin takvimine göre, YKS sınav sonuçları 18 Temmuz 2019 Perşembe günü erişime açılacak. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecek. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden, mobil uygulamalarından öğrenebilecekler. İnternet sayfasındaki duyurular adaylara tebliğ hükmünde olacak.

YKS TERCİHLERİ NASIL YAPILACAK?

Adayların tercihlerini yapmadan önce, ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet sitesinden YKS ile ilgili bilgi ve duyuruları izlemeleri önemlidir. Adaylar, bu internet sitesinde tercihleri için yararlı olacak bilgilere erişebilecekler.

Adaylar puanlarını ve mezun oldukları okul türlerini göz önünde tutarak hangi tablolardan tercih yapabileceklerini belirleyeceklerdir. Adaylar, sadece tercih yapabilecekleri tablolardan olmak koşuluyla girmek istedikleri yükseköğretim programlarını saptayacaklar, bu programların kodları ve adları ile bağlı oldukları üniversite ve fakülte/yüksekokul adlarını tercih sırasına göre yazacaklardır. Adayların, yükseköğretim programları arasından tercih yapmaya başlamadan önce, bu kılavuzdaki tabloların hangilerindeki programlardan tercih yapma haklarının bulunduğunu belirlemeleri gerekir.

Tablo 3'te yer alan ön lisans programlarını, 2019-TYT’de 150 ve üzeri puan alanlar tercihleri arasında gösterebileceklerdir.

Tablo 4'teki yükseköğretim programlarını, 2019-AYT/YDT’de ilgili puan türünde 180 ve daha fazla puan alan adaylar tercihleri arasında gösterebileceklerdir.

YABLO 3 VE TABLO 4 İÇİN TIKLAYIN

Yukarıdaki açıklamalara göre her adayın, girmek istediği programları Tablo-3 veya Tablo-4'ten bularak tercih sırasına koyması gerekir. Tercih sırası önemlidir. Tercih yanlışlıklarından doğacak sonuçların bütün sorumluluğu adaya ait olacaktır.

Tercih alanlarının tamamının doldurulması zorunlu değildir. Örneğin, bir aday tercih bildiriminde yalnızca dört programı göstermek istiyorsa ve bunlardan herhangi birine giremediği takdirde başka bir yerde okumak istemiyorsa, sadece bu dört programı yazabilecektir.

2019-YKS sonuç bilgilerinde her adayın hesaplanan yerleştirme puanlarına ilişkin başarı sıraları yer alacaktır.

YKS PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI ÖN BİLGİ KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN

YKS YERLEŞTİRME SONUÇLARI NASIL DUYURULACAK?

Yerleştirme Sonuçları internet (https://sonuc.osym.gov.tr) aracılığıyla adaylara duyurulacaktır. Sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. İnternet sayfasındaki duyurular, sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. Yurt dışındaki üniversitelere yerleştirilen adaylar için, gerekli olduğunda ve adayın müracaatı üzerine yerleştiği programı gösteren bir yazı verilecektir.