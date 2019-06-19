YKS sınavının ardından e-okul'dan ÖSYM sistemine adayların eğitim bilgilerinin geçişi, öğrencilerin onayı ile gerçekleşecek. Adalar ÖSYM sistemi üzerinden bilgilerini kontrol ettikten sonra onaylama işlemi yapmaları gerekiyor. Bilgilerinde güncelleme yapacak adaylar ise mezun oldukları ya da olacakları ortaöğretim kurumu aracılığı ile bilgilerini güncelledikten sonra onaylama işlemini tamamlamalılar. İşte YKS eğitim bilgisi onaylama işlemine dair detaylar...

ÖSYM'DEN YKS EĞİTİM BİLGİLERİ ONAYLAMA İŞLEMİ İÇİN UYARI

YKS'nin ardından adaylar büyük bir merakla sınav sonuçlarını beklemeye başladı. Ancak ÖSYM sınav sonuçları açıklanmadan önce adayların yapmaları gereken önemli bir işlemin olduğunu hatırlattı. Adaylar 18-26 Haziran tarihleri arasında ÖSYM üzerinden giriş yaparak eğitim bilgilerini güncellemek zorundalar. ÖSYM'nin açıklaması şu şekilde:

"2019-YKS değerlendirme işlemlerinde, adayların ortaöğretim seviyesindeki eğitim bilgileri kullanılmaktadır. 2019-YKS’ye başvuran adayların 18-26 Haziran 2019 tarihleri arasında Aday İşlemleri Sisteminde (AİS) bulunan https://ais.osym.gov.tr/ÖSS/2019/1/BasvuruEgitimGuncelle adresinden, değerlendirme ve yerleştirme işlemlerinde kullanılmasını istedikleri eğitim bilgilerini kontrol etmeleri ve bu eğitim bilgilerini seçerek 26 Haziran 2019 tarihi saat 16.00’ya kadar onaylamaları gerekmektedir.

Eğitim bilgilerinde veya okul birinciliği bilgilerinde eksiklik/hata olduğunu düşünen adayların, mezun oldukları/olacakları ortaöğretim kurumları ile görüşerek eğitim bilgilerini Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) e-okul sistemi üzerinden düzelttirmeleri ve bu düzeltme işlemi sonrasında 18-26 Haziran 2019 tarihleri arasında https://ais.osym.gov.tr/ÖSS/2019/1/BasvuruEgitimGuncelle adresinden düzelttirdikleri eğitim bilgilerini seçerek onaylamaları gerekmektedir.

EĞİTİM BİLGİLERİNİ ONAYLAMAK İÇİN TIKLAYIN

Eğitim bilgisi e-okul’a eklenemeyecek durumda olan adayların ise eğitim bilgilerini Kamu Kurumları İşletim Sistemi (KKİS) sistemi üzerinden okullarına işlettirmeleri ve sonrasında https://ais.osym.gov.tr/ÖSS/2019/1/BasvuruEgitimGuncelle adresinden bu eğitim bilgilerini seçerek 26 Haziran 2019 tarihi saat 16:00’ya kadar onaylamaları gerekmektedir.

Adayların bireysel olarak veya ortaöğretim kurumlarının doğrudan Merkezimize yapacakları değişiklik/düzeltme talepleri kabul edilmeyecek ve cevaplandırılmayacaktır.

Eğitim bilgisi kontrol, seçme ve onaylama işlemleri 26 Haziran 2019 tarihinde saat 16.00’da sona erecek olup adayların bu tarihler arasında yapmış olduğu son seçim dikkate alınacak ve bu eğitim bilgisine göre değerlendirme işlemleri yapılacaktır.

2019-YKS’ye başvuran tüm adayların eğitim bilgisi seçme işlemini gerçekleştirmesi gerekmektedir. Eğitim bilgisi kontrol, seçme ve onaylama işlemleri 26 Haziran 2019 tarihinde saat 16.00’da sona erecek olup, bu tarihler arasında yapmış olduğu son seçim önem arzetmektedir. OBP’ye ilişkin işlemlerin yapıldığı tarihte adayın aktif olan tek bir eğitim bilgisi varsa, bu eğitim bilgisi kullanılacaktır. Bu tarihte adayın birden fazla eğitim bilgisi varsa ve başvuruda seçmiş olduğu eğitim bilgisi, bu eğitim bilgileri arasında ise adayın bu eğitim bilgisi kullanılacaktır (Onay işlemi yapan veya yapmayan tüm adaylar için başvuruda kullanılan eğitim bilgisinin son eğitim bilgileri arasında olup olmadığının anlaşılmasında; okul türü, alan ve dal bilgileri kullanılacaktır.). Adayın başvuruda kullandığı eğitim bilgisi bu tarihte aktif eğitim bilgileri arasında bulunmuyor ise adayın en son mezun olduğu eğitim bilgisi kullanılacaktır."

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YKS EĞİTİM BİLGİLERİ GÜNCELLEME KAMU KURUMLARI İŞLEMLERİ SİSTEMİ ÜZERİNDEN

YKS sınavın ardından ÖSYM üzerindeki eğitim bilgilerinde güncelleme yapacak adayların güncellemeleri, Okul Müdürlüklerine açılacak Kamu Kurumları İşlemleri Sistemi üzerinden yapılacağı açıklandı. ÖSYM'nin açıklaması şöyle:

"2019-YKS başvurularında, e-okul’dan eğitim bilgisi gelmeyen adayların bilgilerinin kontrol, güncelleme ve teyit işlemlerinin yapılabilmesi için Kamu Kurumları İşlemleri Sistemi 18-26 Haziran 2019 tarihleri arasında (26 Haziran 16:00’a kadar) Okul Müdürlüklerine açılacaktır.

Adayların bireysel olarak veya ortaöğretim kurumlarının doğrudan Merkezimize yapacakları değişiklik/düzeltme talepleri kabul edilmeyecektir.

https://kkis.osym.gov.tr kullanıcı bilgileri https://bmis.osym.gov.tr kullanıcı bilgileri ile aynıdır. https://kkis.osym.gov.tr kullanıcı bilgilerini hatırlamayan Okul Müdürlükleri bu bilgilerini, 444 6796 (ÖSYM) numaralı Çağrı Merkezinden öğrenebileceklerdir."