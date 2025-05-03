YKS için geri sayım sürüyor. ÖSYM tarafından organize edilen üniversite sınavı; TYT, AYT, YDT olmak üzere üç oturumda gerçekleşiyor. Belirtilen tarih aralığında başvurularını tamamlayan adaylar, YKS'nin gerçekleşeceği tarihleri mercek altına aldı. Peki, "YKS ne zaman?YKS sınav giriş belgesi yayımlandı mı?" İşte ÖSYM sınav takvimi ile Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ile Yabancı Dil Testi (YDT) takvimi...