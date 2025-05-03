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        Haberler Bilgi Gündem YKS ne zaman yapılacak? YKS sınav giriş belgesi yayımlandı mı? İşte ÖSYM sınav takvimi ile 2025 TYT, AYT, YDT tarihleri

        YKS ne zaman yapılacak? YKS sınav giriş belgesi yayımlandı mı?

        Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başvuruları 6 Şubat - 3 Mart tarihleri arasında tamamlandı. Hayal ettiği üniversiteye girebilmek adına çalışmalarına hız veren adaylar Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ile Yabancı Dil Testi (YDT) sınav tarihlerini gündemine aldı. Peki, "YKS ne zaman? YKS sınav giriş belgesi yayımlandı mı" İşte ÖSYM sınav takvimi ile 2025 TYT, AYT, YDT tarihleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.05.2025 - 09:11 Güncelleme: 03.05.2025 - 09:11
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        • 1

          YKS için geri sayım sürüyor. ÖSYM tarafından organize edilen üniversite sınavı; TYT, AYT, YDT olmak üzere üç oturumda gerçekleşiyor. Belirtilen tarih aralığında başvurularını tamamlayan adaylar, YKS'nin gerçekleşeceği tarihleri mercek altına aldı. Peki, "YKS ne zaman?YKS sınav giriş belgesi yayımlandı mı?" İşte ÖSYM sınav takvimi ile Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ile Yabancı Dil Testi (YDT) takvimi...

        • 2

          2025 YKS NE ZAMAN?

          ÖSYM sınav takvimine göre, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2025-YKS), 21-22 Haziran tarihlerinde yapılacak.

          Temel Yeterlilik Testi (TYT) 21 Haziran 2025 Cumartesi günü,

          Alan Yeterlilik Testleri (AYT) 22 Haziran 2025 Pazar günü sabah,

          Yabancı Dil Testi (YDT) 22 Haziran 2025 Pazar günü öğleden sonra uygulanacak.

        • 3

          YKS SONUÇLARI 2025 NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          YKS sonuçları, 22 Temmuz 2025 tarihinde açıklanacak.

        • 4

          YKS SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYIMLANIR?

          YKS sınav giriş belgesi sınavdan yaklaşık on gün önce erişime sunulur. Sınav yeri giriş belgesi haziran ayının ikinci haftasında yayımlanması bekleniyor.

        • 5

          YKS KAÇ DAKİKA SÜRÜYOR, KAÇ SORU SORULACAK?

          1.Oturum: TYT 120 soru 165 dakika,

          2.Oturum: AYT 160 soru 180 dakika,

          3.Oturum: YDT 80 soru 120 dakika.

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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