Üniversite sınavı YKS için geri sayım sürerken, çalışmalarını hızlandıran adaylar sınavın ne zaman yapılacağını araştırmaya başladı. Başvurusunu tamamlayan adaylar sınav günü yaklaştıkça heyecan katsayısı da artıyor. Peki YKS ne zaman, hangi gün, saat kaçta yapılacak? İşte YKS sınavı hakkında merak edilen soruların yanıtları...