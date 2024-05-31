YKS ne zaman, kaç gün kaldı? 2024 ÖSYM (AYT, TYT, YDT) YKS sınav yerleri öğrenme ekranı

YKS sınav takvimi tarihi gündemde yer alıyor. İyi bir üniversitenin hayalini kuran öğrenciler YKS ne zaman, sınav giriş yerleri belli oldu mu sorusuna yanıt arıyor. İki gün sürecek YKS maratonunda ilk önce TYT ve AYT daha sonra TYT gerçekleşecek. İşte 2024 ÖSYM (AYT, TYT, YDT) YKS sınav tarihi ve sınav yerleri öğrenme ekranı