Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam YKS ne zaman, kaç gün kaldı? 2024 ÖSYM (AYT, TYT, YDT) YKS sınav yerleri öğrenme ekranı

        YKS ne zaman, kaç gün kaldı? 2024 ÖSYM (AYT, TYT, YDT) YKS sınav yerleri öğrenme ekranı

        Yükseköğretim Kurumları Sınavı YKS geri sayımı başladı. Üniversite sınavının ilk ayağı olan YKS bu sene Haziran ayında kutlanacak. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından belirlenen merkezlerde gerçekleşecek üniversite sınavı öncesi YKS giriş belgesi control ediliyor. Peki YKS ne zaman, kaç gün kaldı? 2024 ÖSYM (AYT, TYT, YDT) YKS sınav yerleri öğrenme ekranı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.05.2024 - 16:09 Güncelleme: 31.05.2024 - 16:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          YKS sınav takvimi tarihi gündemde yer alıyor. İyi bir üniversitenin hayalini kuran öğrenciler YKS ne zaman, sınav giriş yerleri belli oldu mu sorusuna yanıt arıyor. İki gün sürecek YKS maratonunda ilk önce TYT ve AYT daha sonra TYT gerçekleşecek. İşte 2024 ÖSYM (AYT, TYT, YDT) YKS sınav tarihi ve sınav yerleri öğrenme ekranı

        • 2

          YKS NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

          Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 8-9 Haziran 2024’te yapılacak.

          İki gün sürecek YKS maratonunda, Cumartesi günü TYT saat 10.15'te, Pazar günü ve AYT 10.15'te, TYT ise saat 15.45'te başlayacak.

          YKS SINAV YERLERİ SORGULAMA EKRANI

          Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgesini, ÖSYM’nin “https://ais.osym.gov.tr” adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecek.

        • 3

          YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          YKS sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu. YKS sonuçları 17 Temmuz 2024 Çarşamba günü açıklanacak.

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Arazi katliamında sıcak gelişme! Barış töreni öncesinde teslim oldular
        Arazi katliamında sıcak gelişme! Barış töreni öncesinde teslim oldular
        Mama fiyatları neden artıyor?
        Mama fiyatları neden artıyor?
        Hangi takımın ne kadar geliri, ne kadar borcu var?
        Hangi takımın ne kadar geliri, ne kadar borcu var?
        Yine öğretmene şiddet! Tırnaklarını geçirip tekme attı iddiası
        Yine öğretmene şiddet! Tırnaklarını geçirip tekme attı iddiası
        "Uyuyan devi uyandırmaya geliyor"
        "Uyuyan devi uyandırmaya geliyor"
        TCMB rezervlerinde 4 yıl sonra bir ilk
        TCMB rezervlerinde 4 yıl sonra bir ilk
        Kaçırıldı iddialarının ardından FETÖ elebaşının çiftliği görüntülendi!
        Kaçırıldı iddialarının ardından FETÖ elebaşının çiftliği görüntülendi!
        Jose Mourinho ile Fenerbahçe anlaştı
        Jose Mourinho ile Fenerbahçe anlaştı
        Rumeli Hisarı’nın altında gizli tünel bulundu
        Rumeli Hisarı’nın altında gizli tünel bulundu
        "Türkiye'den vazgeçmedi"
        "Türkiye'den vazgeçmedi"
        Ünlüler büyük üzüntü içinde
        Ünlüler büyük üzüntü içinde
        ABD ve Çin savunma bakanları ilk kez bir arada
        ABD ve Çin savunma bakanları ilk kez bir arada
        Tarihi final! Kupa hangi Türk'ün olacak?
        Tarihi final! Kupa hangi Türk'ün olacak?
        Kiraz hangi hastalığın tedavisinde kullanılıyor?
        Kiraz hangi hastalığın tedavisinde kullanılıyor?
        İfşaları yasaklandı
        İfşaları yasaklandı
        Sıcak hava dalgası geliyor! Gölgede 41 dereceyi göreceğiz
        Sıcak hava dalgası geliyor! Gölgede 41 dereceyi göreceğiz
        Beşiktaş haber bekliyor
        Beşiktaş haber bekliyor
        "Mutlu son" ilanına kandı hayatı kabusa döndü
        "Mutlu son" ilanına kandı hayatı kabusa döndü
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Otomobil satışlarında kampanya etkisi
        Otomobil satışlarında kampanya etkisi
        Habertürk Anasayfa