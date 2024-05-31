YKS ne zaman, kaç gün kaldı? 2024 ÖSYM (AYT, TYT, YDT) YKS sınav yerleri öğrenme ekranı
Yükseköğretim Kurumları Sınavı YKS geri sayımı başladı. Üniversite sınavının ilk ayağı olan YKS bu sene Haziran ayında kutlanacak. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından belirlenen merkezlerde gerçekleşecek üniversite sınavı öncesi YKS giriş belgesi control ediliyor. Peki YKS ne zaman, kaç gün kaldı? 2024 ÖSYM (AYT, TYT, YDT) YKS sınav yerleri öğrenme ekranı
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YKS sınav takvimi tarihi gündemde yer alıyor. İyi bir üniversitenin hayalini kuran öğrenciler YKS ne zaman, sınav giriş yerleri belli oldu mu sorusuna yanıt arıyor. İki gün sürecek YKS maratonunda ilk önce TYT ve AYT daha sonra TYT gerçekleşecek. İşte 2024 ÖSYM (AYT, TYT, YDT) YKS sınav tarihi ve sınav yerleri öğrenme ekranı
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YKS NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 8-9 Haziran 2024’te yapılacak.
İki gün sürecek YKS maratonunda, Cumartesi günü TYT saat 10.15'te, Pazar günü ve AYT 10.15'te, TYT ise saat 15.45'te başlayacak.
YKS SINAV YERLERİ SORGULAMA EKRANI
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgesini, ÖSYM’nin “https://ais.osym.gov.tr” adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecek.
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YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
YKS sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu. YKS sonuçları 17 Temmuz 2024 Çarşamba günü açıklanacak.
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