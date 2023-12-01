YKS ne zaman? 2024 üniversite sınavı YKS başvuru ve sınav tarihi
YKS başvuru ve sınav tarihleri gündemdeki yerini aldı. TYT, AYT ve YDT olmak üzere üç oturumdan oluşan üniversite sınavı tarihi ÖSYM sınav takvimi ile belli oldu. Sınava katılım sağlayacak lise mezunları ve 12. sınıf öğrencilerinin gözleri "2024 YKS ne zaman?" sorusuna çevrildi. İşte, ÖSYM sınav takvimi ile YKS üniversite sınavı başvuru tarihleri...
- 1
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için geri sayım başladı. Hayalindeki bölüm ve üniversiteyi kazanmak için çalışmalarına devam eden milyonlarca aday YKS başvuru tarihlerini araştırıyor. Adaylar, üniversite sınavı başvurularını ÖSYM AİS mobil uygulaması ve resmi internet sitesi üzerinden yapabilecek. Peki, 2024 YKS ne zaman? İşte, üniversite sınavı başvuru tarihleri...
- 2
2024 YKS NE ZAMAN?
ÖSYM tarafından açıklanan sınav takvimine göre üç basmak yani TYT, AYT ve YDT'den oluşan YKS 2024 sınavları 8 - 9 Haziran tarihlerinde yapılacak.
Temel Yeterlilik Testi, (TYT) 8 Haziran Cumartesi günü,
(TYT) Alan Yeterlilik Testleri (AYT) Yabancı Dil Testi (YDT) ise 9 Haziran Pazar günü yapılacak.
- 3
YKS BAŞVURULARI NE ZAMAN?
YKS başvuruları 1 - 26 Şubat tarihleri arasında alınacak. Üniversite sınavı geç başvuruları ise 5 - 7 Mart 2024 tarihleri arasında yapılacak.
-
- 4
YKS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
2024-YKS adayları, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) mobil uygulaması üzerinden sınav başvurularını gerçekleştirebilirler.
Fotoğraflı Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı ve e-Devlet şifresi olan adaylar, başvuru merkezlerine gitmeden ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine (AİS) kendileri çevrimiçi kayıt yaptırabilir ve sınavlara başvurularını bireysel olarak elektronik ortamda gerçekleştirebilirler.
- 5
YKS 2024 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi YKS’deki tüm oturumların sınav sonuçlarını ise 17 Temmuz 2024 tarihinde ilan edecek.