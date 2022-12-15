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YKS ne zaman? 2023 YKS TYT AYT YDT sınav tarihleri! Üniversite sınavı hangi tarihte?

YKS ne zaman? 2023 YKS TYT sınav tarihleri!

Milyonlarca üniversite adayı YKS sınavının ne zaman yapılacağını merak ediyor. ÖSYM 2022-2023 sınav takviminin yayınlanmasının ardından seçim dönemine denk gelmesi sebebiyle, sınav takvimi geri çekmişti. ÖSYM sınav takvimi üzerine bir çalışma daha yapılacağı belirtirken, yeni takvim ile YKS TYT sınav tarihleri adayların gündemini meşgul etmeye devam ediyor. İşte ÖSYM sınav takvimi ile 2023 YKS TYT, AYT, YDT sınav tarihleri...

Giriş: 15.12.2022 - 20:59 | Güncelleme: ABONE OL

  • YKS sınav tarihleri kamuoyunun gündemini meşgul etmeye devam ediyor. 3 oturum; TYT, AYT, YDT şeklinde düzenlenen üniversite sınavı tarihleri ÖSYM tarafından açıklandı. Sınavların, seçim takvimi ile çakışması gerekçesi ile ÖSYM sınav takvimini geri çekerken, yeni sınav takvimi üzerinde çalışma yapılacağını belirtti. Peki, "YKS ne zaman, belli oldu mu? İşte detaylar...

  • YKS SINAV TARİHLERİ AÇIKLANMIŞTI!

    ÖSYM tarafından yayınlanan 2023 sınav takviminde üniversite sınavı olarak da bilinen YKS sınavının 17-18 Haziran 2023 tarihlerinde düzenleneceği belirtilmişti.

    Başvuruların ise 9 Şubat - 6 Mart 2023 tarihleri arasında alınacağı bildirilmişti.

  • YKS SINAV TARİHİ HAKKINDA AÇIKLAMA!

    AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının (ÖSYM) açıkladığı 2023'te yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tarihine ilişkin olarak, "Prensip olarak seçim takvimiyle sınav takvimi üst üste gelmez." ifadelerini kullandı.

    "ÖSYM'nin bugün açıkladığı takvime göre gelecek yıl üniversite sınavı 17-18 Haziran tarihlerinde yapılacak. 2023 seçimlerinde normal takvimin işlemesi durumunda 18 Haziran tarihinde seçim yapılacağı ifade edilmişti. Bu durum seçim tarihinin biraz daha öne alınacağı anlamına gelir mi?" sorusu üzerine Çelik, şunları söyledi:

     

     

  • "Sevgili öğrencilerimizin hiçbir sınavını seçim takvimine denk getirmeyiz. Bununla ilgili olarak ÖSYM bir çalışma yapıyor, yakın zamanda kamuoyuyla paylaşırlar. Seçim takviminin değişmesiyle ilgili bir değerlendirmemiz yok. Tabii ki seçimin olduğu gün sınav olmayacağına göre, prensip olarak seçim takvimiyle sınav takvimi üst üste gelmez. Onunla ilgili açıklama yapılacaktır."

     

  • YKS SINAV TARİHİ DUYURULMUŞTU...

    ÖSYM tarafından yayınlanan 2023 sınav takviminde üniversite sınavı olarak da bilinen YKS sınavının 17-18 Haziran 2023 tarihlerinde düzenleneceği belirtilmişti.

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