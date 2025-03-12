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        Haberler Bilgi Yaşam YKS geç başvuru ekranı: 2025 ÖSYM YKS geç başvurusu ne zaman ve nasıl yapılır?

        YKS geç başvuru ekranı: 2025 ÖSYM YKS geç başvurusu ne zaman ve nasıl yapılır?

        ÖSYM tarafından YKS geç başvuruları gerçekleşiyor. ÖSYM takvimi doğrultusunda YKS başvuruları 6 Şubat-3 Mart 2025 tarihleri arasında alındı. Herhangi bir nedenle başvuru yapamayan adaylar ise YKS geç başvuru tarihi ve ücreti için araştırmalara başladı. İşte YKS geç başvuru ekranı ve tüm detaylar

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.03.2025 - 09:45 Güncelleme: 12.03.2025 - 09:46
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          Üniversite sınavı için başvurularını tamamlayamayan adaylar YKS geç başvuru tarihlerini öğrenmek için arama motorlarına yöneldi. ÖSYM tarafından yayımlanan kılavuz ile birlikte 2025 YKS geç başvuru tarihi ve ücreti belli oldu. Bilindiği üzere geç başvuru günlerinde, başvuru ücreti %50 artırımlı olarak ödeniyor. Peki YKS geç başvurusu nasıl yapılır?

        • 2

          2025 YKS GEÇ BAŞVURU NE ZAMAN?

          Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) takvimine göre, YKS geç başvuruları, 11-13 Mart 2025 tarihlerinde alınacak.

          2025 YKS GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

          YKS başvuru ücreti, her sınav için 450 TL olarak açıklanmıştı. Geç Başvuru Gününde yapılan başvurularda sınav ücreti, %50 artırımlı olarak aynı gün ödenmektedir.

          Buna göre YKS geç başvuru ücreti 675 TL olacak.

          YKS GEÇ BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

          YKS NE ZAMAN? TYT - AYT - YDT 2025 TARİHLERİ

          TYT, 21 Haziran 2025 Cumartesi günü yapılacaktır. Sınav, 10.15’te başlayacak ve 165 dakika sürecektir.

        • 3

          AYT, 22 Haziran 2025 Pazar günü yapılacaktır. Sınav, 10.15’te başlayacak ve 180 dakika sürecektir.

          YDT, 22 Haziran 2025 Pazar günü yapılacaktır. Sınav, 15.45’te başlayacak ve 120 dakika sürecektir.

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