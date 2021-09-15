YKS 2. tercihleri için arayışlar başladıı. Milyonlarca öğrenci üniversite sınav sonuçlarını öğrenmesinin ardından 2 yıllık ve 4 yıllık üniversite tercihlerini yapacak. Peki, YKS 2. tercihleri 2021 nasıl ve nereden yapılacak? İşte detaylar...

YKS EK TERCİHLER NE ZAMAN?

YKS ek tercihleri adaylar tarafından heyecanla bekleniyor. YKS ek tercihlerin yapılacağı tarih henüz belli olmadı.

EK YERLEŞTİRME ÜCRETİ NEDİR?

Ek yerleştirme tercih ücreti 25,00 TL olacaktır. Ek yerleştirme için tercih yapan adaylardan ek yerleştirme ücretini yatırmayanların ek yerleştirme için yapmış oldukları tercihler işleme alınmayacaktır. ÖSYM Yönetim Kurulunun 14.01.2019 tarihli kararı gereği, şehit eşi, şehit çocuğu, gazi, gazi eşi ile gazi çocuklarından ek yerleştirme ücreti alınmayacaktır.

ÖSYM üzerinden gerçekleşecek ek tercihler için de bir YKS ek tercih kılavuzu yayınlanması bekleniyor. 2021 YKS ek tercihleri için tarihler henüz belli olmadı.

YKS BARAJ PUANI KAÇ OLDU?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2021-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ile ilgili ikinci ek yerleştirme ve baraj puanı açıklaması, sınava giren öğrenciler tarafından sevinçle karşılandı.

Erdoğan'ın sosyal medya hesabından "Yükseköğretim Kurulumuz, 2021-YKS tercih sürecinde merkezi ve ek yerleştirmeye ilave bir ek yerleştirme yapılmasını kararlaştırmıştır. Bu ilave ek yerleştirmede baraj puanı TYT'de 140, AYT ve YDT'de 170 olarak uygulanacaktır. Yapılan bu önemli değişiklikle birlikte üniversite tercih sürecinin tüm kardeşlerimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Cumhur İttifakı olarak gençlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz." paylaşımı, gençleri sevindirdi.