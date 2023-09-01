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        Haberler Gündem YKS ek tercihler ne zaman, hangi tarihte yapılacak? ÖSYM 2023 YKS ek tercih tarihleri ile tercih kılavuzu yayınlandı mı?

        YKS ek tercihleri ne zaman başlayacak? 2023 YKS ek tercih tarihi! İşte cevabı

        YKS ek tercihleri en zaman başlayacak. Bilindiği üzere bugün üniversite kayıtlarında son gün. Yarından itibaren üniversitelerdeki boş kontenjanlar netleşmiş olacak. Peki, YKS ek tercihleri ne zaman başlayacak? İşte YKS ek tercih süreciyle ilgili merak edilen detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.09.2023 - 19:20 Güncelleme: 01.09.2023 - 19:20
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        • 1

          YKS ek tercihleri ne zaman başlayacak? Üniversite kayıt sürecinin sonuna gelinmesiyle birlikte gözler ek kontenjan sayılarına çevrildi. ÖSYM tarafından kontenjanların açıklanmasını takiben YKS ek tercih süreci de başlamış olacak. Peki, YKS ek tercihleri ne zaman başlayacak? İşte merak edilen soruyla ilgili detaylar...

        • 2

          YKS EK TERCİHLER NE ZAMAN?

          Yükseköğretim programlarına kayıt işlemlerinin bugün tamamlanmasının ardından ÖSYM tarafından boş kontenjanlar açıklanacak. Yükseköğretim programlarının 2023-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezî olarak ek yerleştirme yapılacak.

          Buna göre; 30 Ağustos'ta tamamlanacak olan üniversite kayıt işlemlerinin ardından YKS ek tercih kılavuzunun Eylül ayı içerisinde ÖSYM tarafından yayımlanması bekleniyor.

        • 3

          EK YERLEŞTİRME NASIL YAPILACAK?

          Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM'ye bildirilecek.

          Yükseköğretim programlarının 2023-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezi olarak ek yerleştirme yapılacak.

          Merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacak.

        • 4

          İLK TERCİHTE YERLEŞENLER EK TERCİH YAPABİLİR Mİ?

          İlk tercih zamanı tercih yaparak herhangi bir üniversiteye yerleşen kişiler de ek yerleştirmelerde tercih yapma hakkına sahip olacak. Ancak bu adayların OBP'si (diploma notu) yarı yarıya düşecek.

        • 5

          KİMLER EK TERCİH YAPABİLİR?

          Ek tercih; ön lisans ve lisans programlarına merkezi yerleştirmedeki en küçük puanların altında puanı olan adaylar yerleşemeyecektir. Ek tercih hakkını kullanmak isteyen adaylar, tercih yaptıkları bölümün taban puanından daha yüksek bir puana sahip olmalıdır.

        YKS ek tercihleri ne zaman

        Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer
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