YKS ek tercih üniversite kayıtları sona eriyor! 2024-2025 YKS ek tercih üniversite kayıtları nasıl yapılır, gerekli belgeler neler?
YKS ek tercih üniversite kayıtları bugün sona eriyor. 25 Eylül'de başlayan kayıt işlemleri 30 Eylül tarihinde tamamlanacak. Bu noktada henüz kayıt yaptırmamış olan adaylar ''2024-2025 YKS ek tercih üniversite kayıtları nasıl ve nereden yapılır, kayıt için gerekli belgeler nelerdir?'' sorularına yanıt arıyor. İşte, YKS ek tercih üniversite kayıt takvimi ve kayıt için gerekli evrak listesi hakkında detaylı bilgiler…
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YKS ek yerleştirme sonuçları 19 Eylül’de açıklanmış, ardından üniversite kayıt işlemleri başlamıştı. YKS ek tercih üniversite kayıt sürecinde sona gelindi. 25 Eylül’de başlayan YKS ek tercih üniversite kayıtları, 30 Eylül Pazartesi günü sona erecek. Boş kontenjanlara yerleşerek üniversiteli olan adaylardan henüz kaydını tamamlamamış olanlar ‘’2024 YKS ek tercih üniversite kayıtları nasıl ve nereden yapılır, kayıt için gerekli belgeler nelerdir?’’ sorularına yanıt aramaya başladı. İşte kayıt için gerekli belgeler…
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YKS EK TERCİH ÜNİVERSİTE KAYITLARI BUGÜN SONA ERİYOR!
YKS ek tercih üniversite kayıt işlemlerinde sona gelindi.
25 Eylül’de başlayan YKS ek tercih üniversite kayıtları, 30 Eylül Pazartesi günü yani bugün sona eriyor.
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YKS EK TERCİH ÜNİVERSİTE KAYITLARI NASIL VE NEREDEN YAPILIR?
Elektronik kayıtlar ise 25 Eylül-27 Eylül 2024 tarihleri arasında gerçekleştirildi.
Bu sebeple kayıt için adayların yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye süresi içinde başvurmaları gerekmektedir.
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KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER
a) Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı veya onaylı örneği ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi
b) Yükseköğretim kurumlarına kayıt işlemlerinde öğrencinin YÖKSİS veri tabanında başka bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı olduğunun tespit edilmesi halinde aynı düzeyde örgün bir programa kayıt yaptırmaması halinde ortaöğretim diplomasının aslı olmadan da kaydı yapılarak daha önce kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumundan bu bilgi teyit edilecektir.
c) Aday ek puandan yararlanarak yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmî belge (METEM programlarından mezun olanların diplomalarında okul adı olarak, diplomayı düzenleyen merkezin adı yazılmaktadır.)
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ç) Yükseköğretim kurumları tarafından talep edilmesi durumunda 12 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf
d) Katkı payının/öğretim ücretinin ödenmesi ile ilgili belge
e) Kayıttan önce belirlenip üniversite tarafından ilan edilecek diğer belgelerin aslı veya üniversite onaylı suretleri YKS ile bir yükseköğretim programına yerleşen yükümlülerin askerlik durumları, üniversiteler tarafından http://kamu.turkiye.gov.tr internet adresinde görülebilecektir.
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