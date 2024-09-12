YKS EK TERCİH KAYITLARI NE ZAMAN?

YKS ek yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri başlayacak.

Ancak YKS ek tercih kayıt ve elektronik kayıt tarihleri henüz belli olmadı.

Kayıt için adayların yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye süresi içinde başvurmaları gerekmektedir. Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan tarihe ve ilgili belgelere göre işlem yapacaktır.