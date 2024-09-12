YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM 2024 YKS ek tercih sonucu sorgulama ekranı
YK ek yerleştirme tercih işlemleri 6-11 Eylül 2024 tarihleri arasında alındı. İlk aşamada herhangi bir programa yerleşemeyen adaylar, ikinci kez listelerini doldurup ÖSYM'ye gönderdi. Şimdi ise sırada sonuç adımı var. Bu noktada ÖSYM 2024 YKS ek tercih sonuç tarihi bilgisi araştırmaları hız kazandı. Peki, YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, ÖSYM ile 2024 YKS ek tercih sonucu sorgulama ekranı…
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2024 YKS ek yerleştirme tercih işlemleri için verilen süre sona erdi. ÖSYM tarafından yayımlanan kılavuz doğrultusunda adaylar, YKS ek tercihlerini 6-11 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirdi. Akabinde ise YKS ek tercih sonuçları açıklanma tarihi araştırılmaya başlandı. Konu ile ilgili ÖSYM’den gelecek açıklamalar yakın takibe alındı. Peki, 2024 YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...
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2024 YKS EK TERCİHLER SONA ERDİ!
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2024 YKS ek tercih kılavuzuna göre YKS ek tercih işlemleri, 6-11 Eylül 2024 tarihleri arasında gerçekleştirildi.
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2024 YKS EK TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
YKS ek tercih sonuçları için tarih araştırmaları başladı. Ancak YKS ek yerleştirme sonuç tarihi ile ilgili henüz bir açıklama gelmedi.
Ancak geçtiğimiz yıl YKS ek tercih işlemleri 12-17 Eylül tarihleri arasında yapılmış, sonuçlar ise 25 Eylül'de açıklanmıştı.
Bu bilgi göz önünde bulundurulduğunda YKS ek tercih sonuçlarının eylül ayının son haftasında açıklanması bekleniyor.
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YKS EK TERCİH SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
Adaylar, ek yerleştirme sonuçlarına ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.
Yerleştirme Sonuç Belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek.
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YKS EK TERCİH KAYITLARI NE ZAMAN?
YKS ek yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri başlayacak.
Ancak YKS ek tercih kayıt ve elektronik kayıt tarihleri henüz belli olmadı.
Kayıt için adayların yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye süresi içinde başvurmaları gerekmektedir. Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan tarihe ve ilgili belgelere göre işlem yapacaktır.
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