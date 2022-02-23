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YKS başvuru son tarih ne zaman? ÖSYM kılavuzu ile YKS başvurusu nasıl yapılır? YKS başvuru 2022 tarihi

YKS başvurusu son gün ne zaman? YKS başvuru kılavuzu ile başvuru yapma ekranı

YKS başvuruları 11 Şubat günü kılavuzun yayınlanmasıyla başladı. Üniversite sınavına başvuruda bulunacak adaylar YKS başvuru ücretini ve son gün tarihi araştırıyor. Peki, YKS başvuru son tarih ne zaman, başvuru nasıl yapılır? İşte YKS başvurularına ilişkin detaylar...

23.02.2022 - 16:57 | Güncelleme: GÜNDEM

  • 2022 yılında öSYM tarafından gerçekleştirilecek üniversite sınavı için başvurular geçtiğimiz günlerde başladı. Adaylar, Üniversite başvurularını ais.osym.gov.tr adresinden resmi olarak yapılabiliyor. Peki ÖSYM 2022 YKS başvuru kılavuzuna göre üniversite başvurusu yapma rehberi...

  • YKS BAŞVURU TARİHLERİ NE ZAMAN BİTİYOR?

    YKS başvuruları, 11 Şubat - 07 Mart 2022 tarihleri arasında yapılacaktır. 

    YKS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

    Adaylar başvurularını, 11 Şubat 2022 tarihinden itibaren elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 21.30’dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından yapabileceklerdir.

    YKS sınav başvuruları için ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde geçerli fotoğrafı ve eğitim bilgisi bulunan bireyler, https://ais.osym.gov.tr adresinden başvurularını gerçekleştirecekler. Ancak fotoğrafı bulunmayan adaylar ise başvuru merkezlerine gidecekler.

    Sınava başvuruda HES kodu bilgisi alınacağından adayların, sınava başvuru işlemi yapmadan veya başvuru için başvuru merkezlerine gitmeden önce HES kodunu edinmiş olmaları gerekmektedir. Adaylar, HES kodunun nasıl edinileceği bilgisine Sağlık Bakanlığının https://hayatevesigar.saglik.gov.tr internet adresinden ulaşabileceklerdir.

    YKS BAŞVURUSU İÇİN TIKLA

  • YKS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

    Sadece TYT’ye girecek adaylar 115,00 TL, TYT ile birlikte AYT veya YDT’den herhangi birine girmek isteyen adaylar 230,00 TL, TYT, AYT ve YDT’nin tümüne girmek isteyen adaylar ise 345,00 TL yatıracaklar.

    YKS BAŞVURU KILAVUZU 2022

    Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, (ÖSYM) 2022 YKS üniversite başvurularına ilişkin kılavuzu yayınlandı.

    BAŞVURU KILAVUZU

  • YKS 2022 NE ZAMAN?

    Bilindiği gibi üniversite sınavları 3 kademeli olarak gerçekleşiyor.

    Yükseköğretim Kurumları Sınavı 1. Oturum (TYT)

    SINAV TARİHİ: 18.06.2022

    BAŞVURU TARİHİ: 11.02.2022- 07.03.2022

    SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ: 20.07.2022

  • Yükseköğretim Kurumları Sınavı 2. Oturum (AYT)

    SINAV TARİHİ: 19.06.2022

    BAŞVURU TARİHİ: 11.02.2022- 07.03.2022

    SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ: 20.07.2022

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