Üniversite kapılarına bir adım daha yaklaşmak isteyen adaylar için geri sayım başladı. 2025 YKS tarihleri ÖSYM tarafından duyuruldu ve sınav takviminin açıklanmasıyla birlikte adayların çalışma tempoları yeniden şekillendi. Peki, YKS 2025 ne zaman yapılacak ve sonuçlar ne zaman açıklanacak? ÖSYM YKS sınav giriş belgeleri yayımlandı mı? İşte ayrıntılar...