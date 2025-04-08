YKS tarihi: 2025 YKS ne zaman yapılacak, sonuçlar ne zaman açıklanacak?
Üniversiteye girişte en önemli aşamalardan biri olan YKS için 2025 takvimi netleşti. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), milyonlarca öğrencinin merakla beklediği sınav tarihlerini açıkladı. TYT, AYT ve YDT oturumlarının yer aldığı sınav maratonu için hazırlıklar hız kazanırken, detaylar gündeme geldi. Peki, 2025 YKS hangi tarihlerde düzenlenecek? İşte merak edilenler…
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Üniversite kapılarına bir adım daha yaklaşmak isteyen adaylar için geri sayım başladı. 2025 YKS tarihleri ÖSYM tarafından duyuruldu ve sınav takviminin açıklanmasıyla birlikte adayların çalışma tempoları yeniden şekillendi. Peki, YKS 2025 ne zaman yapılacak ve sonuçlar ne zaman açıklanacak? ÖSYM YKS sınav giriş belgeleri yayımlandı mı? İşte ayrıntılar...
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YKS 2025 NE ZAMAN?
ÖSYM sınav takvimine göre, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2025-YKS), 21-22 Haziran tarihlerinde yapılacak.
Temel Yeterlilik Testi (TYT) 21 Haziran 2025 Cumartesi günü,
Alan Yeterlilik Testleri (AYT) 22 Haziran 2025 Pazar günü sabah,
Yabancı Dil Testi (YDT) 22 Haziran 2025 Pazar günü öğleden sonra uygulanacak.
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2025 YKS ÖSYM SINAV GİRİŞ BELGESİ AÇIKLANDI MI?
ÖSYM henüz YKS sınava giriş belgelerini erişime açmadı. Sınav giriş belgelerinin Mayıs ayında erişime açılması bekleniyor.
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YKS SONUÇLARI 2025 NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
YKS sonuçları, 22 Temmuz 2025 tarihinde açıklanacak.