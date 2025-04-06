YKS 2025 ne zaman, hangi tarihte? Üniversite sınavı (TYT, AYT, YDT) YKS sınav tarihleri

YKS tarihleri belli oldu. Üniversite sınavına hazırlanan öğrenciler YKS sınav tarihleri sorgulaması yapıyor. Halk arasında üniversite sınavı olarak da adlandırılan 2025 Yükseköğretim Kurumları sınavı için geri sayım sürüyor. Peki, YKS ne zaman, hangi tarihte? İşte, Üniversite sınavı (TYT, AYT, YDT) YKS sınav tarihleri