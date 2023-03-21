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YKS 2023 son başvuru tarihi ne zaman? 2023 Üniversite sınavı YKS nasıl başvuru yapılır ve ne zaman bitiyor?

YKS 2023 başvurusu nasıl yapılır ve son tarih ne zaman?

YKS sınav başvurusu 8 Mart'ta başladı. Yükseköğretim Kurumları Sınavı başvurularının başlamasının ardından son başvuru tarihinin ne zaman olduğu sorgulanmaya başladı. ÖSYM tarafından hazırlanan YKS başvuru kılavuzuna göre, detaylar belli oldu.

Giriş: 21.03.2023 - 00:10 | Güncelleme: ABONE OL
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  • ÖSYM tarafından yapılan duyuru sonrasında 2023 YKS başvurları 8 Mart itibari ile başladı. Adaylar başvurularını ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr sitesi üzerinden yapabilirler. 

     

  • YKS SON BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?

    YKS sınavu için son başvuru tarihi ÖSYM tarafından 23 Mart 23.59 olarak belirlendi. 

    ÖSYM AİS EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

  • YKS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR? 

    YKS başvuruları 8-23 Mart 2023 tarihleri arasında elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 21.30’dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından yapabilirler.

     

  • YKS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

    2023 yılı içerisinde gerçekleştirilecek olan YKS’ye katılmak isteyen adaylardan sadece TYT'ye girecek olanlar 115 Lira ödeyecekler.

    TYT, AYT ve YDT'nin tümüne girmek isteyen adaylar ise her bir sınav için 115 TL ödeyecek buna göre toplamda 345 Lira yatırmaları gerekiyor.

     

  • YKS İÇİN HANGİ BANKALARA ÖDEME YAPILIR?

    Başvuru yapmak isteyen adaylar; 

     

    Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler; ING Bank’ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); İş Bankası’nın tüm şubeleri, ATM, mobil bankacılık ve internet bankacılığı; Vakıf Katılım Bankası’nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.); ÖSYM Kartlı Ödeme Sistemi (https://odeme.osym.gov.tr/), üzerinden işlem yapabilir.

Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk
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