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        Haberler Bilgi Gündem YKS 200, 220, 240, 250, 260, 280, 300 puanla nereye girebilirim? YKS 2 ve 4 yıllık üniversiteler taban puanları ve başarı sıralaması

        YKS 200, 220, 240, 250, 260, 280, 300 puanla nereye girebilirim?

        YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler tercih sürecine çevrildi. YKS tercih tarihleri ÖSYM Başkanı Ersoy tarafından duyurulurken, 200, 220, 240, 250, 260, 280, 300 puanla alım yapan 2 ve 4 yıllık üniversiteler ve başarı sıralamaları adayların gündemini meşgul etmeye başladı. YKS tercihleri 25 Temmuz-2 Ağustos tarihleri arasında 'ais.osym.gov.tr' üzerinden alınacak. İşte YKS 200, 220, 240, 250, 260, 280, 300 puanla girilebilecek 2 ve 4 yıllık üniversiteler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.07.2024 - 20:53 Güncelleme: 17.07.2024 - 00:36
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        • 1

          YKS tercihleri için geri sayım başladı. YKS sonucu, taban puanları ve başarı sıralamarına göre tercihleri yapacak adaylar, 200, 220, 240, 250, 260, 280, 300 puanla girilebilecek 2 ve 4 yıllık üniversiteleri mercek altına aldı. YKS tercihlerinde adayların 24 hakkı bulunuyor. Peki, "YKS 200, 220, 240, 250, 260, 280, 300 puanla nereye girebilirim?" İşte YKS 2 ve 4 yıllık üniversiteler ve başarı sıralamaları...

        • 2

          YKS TERCİH DÖNEMİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

          ÖSYM Başkanı Ersoy, 2024-YKS tercih işlemlerinin 25 Temmuz-2 Ağustos tarihleri arasında "ais.osym.gov.tr" internet adresinden yapılacağını duyurdu.

        • 3

          YKS 200, 220, 240, 250, 260, 280, 300 PUANLA HANGİ ÜNİVERSİTELERE GİDİLİR?

          YKS sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından 200, 220, 240, 250, 260, 280, 300 puanla alım yapan 2 yıllık ve 4 yıllık üniversite taban puanları araştırmalara başladı. Tercihlerde üniversite taban puanları ile bölümlerin başarı sıralamaları etkili olacak. İşte YKS taban puanlarına ilişkin detaylar;

        • 4

          Akdeniz Üniversitesi 2 yıllık Elektrik Bölümü 269 puan (TYT)

          Aksaray Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü 263 puan (TYT)

          Amasya Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü 298 puan (TYT)

          Anadolu Üniversitesi Emlak Yönetimi Bölümü 276 puan (TYT)

        • 5

          ADAYLAR KAÇ TANE ÜNİVERSİTEYE BAŞVURABİLİR?

          YKS tercihlerinde adayların 24 hakkı bulunuyor.

        • 6
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