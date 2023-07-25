Yiyenler tarif istiyor! İşte leziz ve pratik makarnadan börek!

MAKARNA BÖREĞİ NASIL YAPILIR?

Makarna böreği için ilk olarak makarnaları haşlayın. Bu esnada kenarda sosu hazırlayın. Pişirme kağıdı serdiğiniz tepsiye 1 yufka koyun. Serilen yufkaya sosu yedirin ve üzerine 1 yufka daha ekleyin. Haşlanmış makarnaları yufkanın üzerine dökün ve 3. yufkayı ilave edin. Daha sonra yine makarna ve sos karışımını koyun. Tekrar bir yufka koyduktan sonra peynirli maydonozlu karışımı ilave edin. 4. yufka ile peynirlerin üzerini kapayın ve sosu bir tur daha gezdirin. Son yufkayı da tepsiye serptikten sonra kenarlardan sarkan yufkaları tepsinin içerisine doğru katlayın. Böreği isteğe göre dilimleyerek 170 derecelik fırında 35-40 dakika kadar pişirin. Üzeri kızaran böreği sıcak servis edebilirsiniz. Afiyet olsun!