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        Haberler Gündem Yine kadın cinayeti! Eski eşi öldürdü - Güncel haberler

        Yine kadın cinayeti! Eski eşi öldürdü

        Kocaeli'nin Darıca ilçesinde, eski eşi tarafından tabancayla vurulan kadın hayatını kaybetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.01.2024 - 22:09 Güncelleme: 04.01.2024 - 22:09
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        Yine kadın cinayeti! Eski eşi öldürdü
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        Abdi İpekçi Mahallesi 1542/1 Sokak'ta Ş.K. ile eski eşi olduğu öğrenilen Tülay D. (45) arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

        Kavgaya dönüşen olayda, Ş.K, tabancayla Tülay D'yi boynundan yaraladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ambulansla Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Tülay D, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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