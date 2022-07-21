Yine güreş vakası! Bu kez Marmaray'da kapıştılar

Aydın'da yine güreş vakası! Bu kez Marmaray'da kapıştılar

İHA

Aydın'da eski güreşçinin 'yol verme' kavgasında sürücüyü bel kündesiyle hastanelik ettiği olaydan iki gün sonra güreş müsabakasını aratmayan bir kavgada İstanbul'da Marmaray treninde yaşandı. O anlar bir yolcunun güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, sabah saatlerinde Marmaray Pendik İstasyonu'nda bulunan trende meydana geldi. İHA'nın haberine göre, Gebze-Halkalı hattında yolculuk yapan 2 yolcu arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

HAVAYA KALDIRIP, YERE SAVURDU

Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle bir yolcunun diğer yolcuyu ayaklarından tutarak havaya kaldırdı. Ardından yolcuyu sert bir şekilde yere savurdu. Yolcuların büyük panik yaşadığı anlarda taraflar yerde kavgaya etmeye devam etti.

Trendeki başka bir yolcunun cep telefonu kamerasına yansıyan olayda, güreşir gibi kavga eden yolculardan birinin diğerine, "Bak seni var ya bıçaklarım" diye tehditler savurduğu görüldü. Kavga yolcuların müdahalesi ile güçlükle yatıştırılabildi.