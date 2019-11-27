İzmir'in Gaziemir ilçesi 6 No'lu Aile Sağlık Merkezi'ne (ASM),ehliyet için sağlık raporu almaya gelen bir kişi, kaydının başka bir ASM'de olması nedeniyle rapor vermeyeceğini söyleyen Doktor Ali Erhan Kiriş'e küfürler ettikten sonra saldırıp, kafa attı.

Olay, geçen 7 Kasım günü Gaziemir 6 No'lu ASM'de yaşandı. DHA'nın haberine göre, adı henüz belirlenemeyen bir erkek, Doktor Ali Erhan Kiriş'e ehliyet için sağlık raporu almak istediğini söyledi. Kiriş, kaydı başka bir ASM'de olan kişiye, kendisinin rapor veremeyeceğini söyledi. Bunun üzerine, başka bir doktorun odasına giren şüpheli, durumu iletti.

KAFA ATIP KAÇTI

Bir kez daha olumsuz yanıt alan şüpheli, yeniden Kiriş'in odasına girip, küfürler etti. Kiriş'in "Neden küfür ediyorsun?" diyerek, tepki göstermesi üzerine de doktora kafa attı. Şahıs, doktoru darbettikten sonra koşarak, kaçtı. Doktor Ali Erhan Kiriş, karakola giderek şikâyetçi oldu.

'UMARIM BİR DAHA YAŞANMAZ'

Doktor Ali Erhan Kiriş, "Odama geldi ve ehliyet için sağlık raporu almak istediğini söyledi. Ben de hangi ASM'ye kayıtlı olduğunu sordum, buraya kayıtlı olmadığını söyledi. Ben de bunun üzerine raporu vermeyeceğimi söyledim. Daha sonra odadan ayrıldı, kısa süre sonra tekrar geldi ve malum olay yaşandı. Bunlar daha önce tattığım duygular değil, o yüzden değişik hissettim. Elmacık kemiğime doğru kafa attı ve gözümün altı morardı. Umarım bir daha böyle bir olay yaşanmaz. İzmir Tabip Odası ve Aile Hekimleri Derneği'ne benimle ilgilendikleri için çok teşekkür ediyorum" dedi.

SALDIRGAN HER YERDE ARANIYOR

İzmir Tabip Odası Genel Sekreteri Lütfi Çamlı da, "Olayı öğrenir öğrenmez her zaman yaptığımız gibi avukatlarımızı görevlendirdik. Hekim arkadaşımıza ne gerekiyorsa yapacağımızı, yanında olduğumuzu söyledik" diye konuştu.

Polisin, saldırganı yakalamak için çalışmalarına devam ettiği bildirildi.