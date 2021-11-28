Yağmura yakalandı

Habertürk'te Tolga Aslan'ın haberine göre; Teknik direktör Yılmaz Vural, geçtiğimiz gün Nişantaşı'ndaydı.

Havanın yağmurlu olması sebebiyle şemsiye ile kendini korumaya çalışan Vural, taksi beklerken görüntülendi.